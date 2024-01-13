UHBR является характеристикой, показывающей максимальную скорость передачи данных, именно по этому показателю монитор стал лидером

Модель F032U2P — не первый монитор с разъемом DisplayPort 2.1, но первый с возможностью подключения UHBR 20. Этот монитор использует матрицу Samsung с разрешением 4K (3840×2160 пикселей) и частотой обновления 240 Гц.

Это панель QD-OLED, которая используется другими высококачественными игровыми мониторами, такими как MSI MAG 321UPX, MEG321uRX, MPG 321URX, Dell Alienware AW3225QF или HP Transcend 32. По сути, это означает, что монитор имеет пиковую яркость 1000 нит и время отклика 0,03 мс от серого к серому.

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Как уже упоминалось, AORUS F032U2P — не первый монитор с DP 2.1, поскольку Samsung уже выпустила свой сверхширокий 57-дюймовый монитор Odyssey G95NC с двойным разрешением 4K и частотой 240 Гц. Однако, в отличие от AORUS, этот монитор поддерживает DP2.1 с режимом UHBR 13.5. UHBR означает сертификацию сверхвысокой скорости передачи данных, а это число относится к пропускной способности в Гбит/с. Данный показатель, умноженный на 4, дает полную пропускную способность для каждого стандарта, которая в случае монитора Samsung составляет 52 Гбит/с или 6,5 ГБ/с, а в случае AORUS — 77,4 Гбит/с или 9,7 ГБ/с.

AORUS пока не раскрывает полные характеристики, но компания утверждает, что монитор имеет сертификаты VESA ClearMR 13000 и Display HDR 400 True Black. Стоит добавить, что большинство OLED-мониторов AORUS имеют функцию KVM-переключения.

На выставке CES компания Gigabyte представила пять моделей размером от 27 до 34 дюймов, плоских, изогнутых и сверхшироких. Однако F032U2P — единственный монитор с поддержкой DisplayPort 2.1.

AORUS на выставке CES 2024:

• AORUS F027Q3: 27 дюймов, 2560 x 1440, 360 Гц;

• AORUS F032U2: 32 дюйма, 3840×2160, 240 Гц, подключение HDMI 2.1 FRL 12G;

• AORUS F032U2P: 32 дюйма, 3840×2160, 240 Гц, DisplayPort 2.1 UHBR 20;

• AORUS MO34WQC: 34 дюйма, 3440×11 440 (21:9), 240 Гц;

• AORUS MO34WQC2: 32 дюйма, 3440 x 1440 (21:9), 240 Гц, 0,03 мс, 99 % DCI-P3, изогнутый.

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По имеющимся данным, выпуск большинства этих мониторов ожидается в первой половине текущего года, но Gigabyte пока не назвала точную дату.