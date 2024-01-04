Сделать это смог 13-летний ребёнок из США

13-летний Уиллис Гибсон из Оклахомы, добился нового достижения в тетрисе, сломав оригинальную версию игры для Nintendo. Гибсон, известный под псевдонимом Blue Scuti, достиг этого во время прямой трансляции в прошлом месяце, достигнув уровня 157 до того, как игра зависла. Стоит отметить, что он играет в тетрис с 11 лет, тренируясь по три-пять часов в день.

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Это первый раз, когда человек успешно достиг «True Killerscreen» в оригинальной игре Тетрис, что раньше считалось невозможным для людей. «True Killerscreen» возникает, когда блоки падают с огромной скоростью, что приводит к сбою игры. Ранее такой результат мог быть достигнут только с помощью систем искусственного интеллекта.

До достижения Гибсона наивысший уровень, достигнутый игроком-человеком в оригинальном тетрисе, составлял 30, его достиг Тор Акерлунд в 2010 году с помощью техники, называемой «гипертаппинг», которая включает в себя вибрацию пальцев на контроллере для более быстрого перемещения фигур. Метод Гибсона, который остается нераскрытым, похоже, превзошел эту технику, позволив ему достичь значительно более высокого уровня, прежде чем игра превратилась в неуправляемый каскад блоков.

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Напомню, что оригинальная игра Тетрис была разработана советским инженером-программистом Алексеем Пажитновым и выпущена на оригинальной консоли Nintendo Entertainment System в 1989 году. Интересно, что в нашей стране она стала популярной только в начале 90-х годов после появления многочисленных игровых устройств, предназначенных исключительно для игры в Тетрис.