Он физически совпадает с LGA4677, и его предназначение пока остается загадкой

Изображение неизвестного сокета, предположительно предназначенного для процессоров Intel, опубликовал известный инсайдер @Yuuki_Ans. Разъем, о котором идет речь, называется LGA4710 и может быть создан для процессоров специального назначения от Intel или нестандартных систем на кристалле.

На опубликованных изображениях показаны разъемы под названием «LGA4710-2» и «LGA-4677 LGA-4710». Сокет изготовила компания Lotes, крупный производитель разъемов для процессоров.

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Современные процессоры Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids 4-го поколения используют корпус LGA4677, и масштабируемые процессоры Xeon Scalable 5-го поколения Emerald Rapids будут продолжать использовать этот форм-фактор. Между тем процессоры Xeon Scalable Granite Rapids 6-го поколения будут использовать сокет LGA7529, как и их 144-ядерные аналоги Sierra Forest, предназначенные для облачных центров обработки данных. Таким образом остается непонятно предназначение разъема LGA4710.

Учитывая, что сокет LGA4710 физически такой же, как и LGA4677, то главный вопрос заключается в том, почему Intel разработала новый сокет для нового форм-фактора процессора, предназначенного для тех же приложений, что и существующие процессоры.

Обычно новые разъемы создаются для установки новых процессоров с другими требованиями к мощности и возможностям подключения. Таким образом LGA4710 может просто обеспечить более высокую расчетную тепловую мощность или поддержку различных функций, таких как более новая версия PCIe или CXL. Поскольку форм-фактор нового процессора физически такой же, как у Intel LGA4677, и можно установить процессор LGA4677 в 4710-контактный разъем и наоборот, требования к питанию процессоров LGA4710 не должны сильно различаться.

Стоит отметить, что Intel продает огромное количество продуктов для центров обработки данных и рабочих станций, поэтому в следующем выпуске она может использовать LGA4710 для рабочих станций следующего поколения или серверных систем специального назначения на системах на чипах, процессорах, FPGA или даже графических процессорах. Intel работает с Ericsson над созданием специальных чипов для приложений RAN. Кроме того, Intel также производит специальные процессоры для Meta*, владеющая огромными центрами обработки данных, каждый из которых стоит около миллиарда долларов.

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