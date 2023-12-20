Новинка будет основана на процессорной архитектуре Zen5 и графической архитектуре RDNA5

Согласно новым слухам от Red Gaming Tech, консоль Xbox получит обновление уже в 2026 году. Утверждается, что Microsoft ускоряет выпуск с первоначально запланированного 2028 года уже на 2026 год. Microsoft таким образом якобы реагирует на запуск PlayStation 5 Pro, который, как сообщается, запланирован на четвертый квартал следующего года.

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Стратегии Microsoft и Sony похоже больше не совпадают друг с другом. Теперь компании могут отдавать приоритет своим дорожным картам над тем, что доступно от поставщиков чипов. Новый слух предполагает, что Xbox следующего поколения будет использовать архитектуры Zen5 и RDNA5 и выйдет уже в 2026 году.

В Microsoft подтвердили, что графическая архитектура Navi 5 (RDNA5) действительно запланирована для следующей консоли Xbox. Эта информация была частью просочившейся презентации во время судебного дела против FTC. В этом документе также упоминается, что компания обсуждает, использовать ли архитектуру ARM64 или x64 ядра на базе AMD Zen6. Также обсуждался вопрос, следует ли Microsoft разработать собственный чип или лицензировать архитектуру графического процессора у AMD. В том же документе изложены планы Microsoft по интеграции NPU (Neural Processing Unit).

Таким образом может показаться, что перенос запуска консоли на 2026 год приведет к использованию архитектуры Zen5 вместо Zen6, но это позволит Microsoft выпустить свой продукт следующего поколения раньше, до PlayStation 6. Слухи о характеристиках RDNA5 (Navi5) все еще очень скудные, чтобы даже обсуждать её возможности, но было бы разумно ожидать обновления графического процессора AMD примерно в 2026 году.

Консоль Xbox следующего поколения действительно появится раньше, чем PlayStation 6, у которой пока даже предполагаемой даты выпуска. Однако Sony по слухам работает над обновленной консолью PS5 Pro, презентация которой запланирована на конец 2024 года. Эта система продолжит использовать архитектуру Zen2, но также получит обновленную графику RDNA3.

Xbox Series X уже предлагает большую мощность графического процессора, чем PlayStation 5, и руководители компании отметили, что Series X уже имеет характеристики, которые обычно ожидаются от промежуточного обновления. Однако это не означает, что обновление не планировалось. Новый дизайн Xbox Series X под кодовым названием «Uther» будет полностью цифровым и возможность хранения данных объемом 2 ТБ. Однако в просочившихся спецификациях дорожной карты не упоминаются какие-либо изменения в производительности.





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