Компания рассчитывает сделать это благодаря сенсору размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,8

Бренд Nubia собирается раскрыть все секреты смартфона Z60 Ultra 19 декабря в Китае. За несколько дней до официальной даты презентации компания показала телефон, раскрыв некоторые ключевые подробности. Напомню, что вчера производитель данного смартфона предложил взглянуть на его дизайн и экран.

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Сегодня Nubia поделилась очередной важной информацией, касающейся широкоугольной камеры Z60 Ultra. Согласно официальному сообщению компании в своём аккаунте на Weibo, предстоящий смартфон докажет необходимость наличия широкоугольной камеры с современных смартфонах.

То есть Nubia хочет сделать широкоугольную камеру Z60 Ultra лучше и полезнее, чем аналоги у флагманов других компаний. Для этого Nubia оснастила свой грядущий флагман широкоугольным сенсором размером 1/1,56 дюйма сенсор с диафрагмой f/1,8.

Кроме того, на официальном рекламном плакате указано, что это датчик разрешением 50 МП получит «надежный мотор стабилизации». Nubia также сообщила, что остальные камеры также не ударят в грязь лицом и получат оптическую стабилизацию изображения (OIS). Что касается их характеристик, то известный инсайдер Digital Chat Station сообщил о наличие в телефоне телеобъектива на 64 МП и основного датчика разрешением 50 МП.

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Источник также сообщил, что смартфон будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, 2D-дисплей и степень защиты IP68. То, что смартфон будет работать на флагманском чипсете нового поколения Snapdragon 8 Gen 3, нам уже известно.