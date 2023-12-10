Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Nubia Z60 Ultra получит самую передовую широкоугольную камеру
Компания рассчитывает сделать это благодаря сенсору размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,8

реклама

 Бренд Nubia собирается раскрыть все секреты смартфона Z60 Ultra 19 декабря в Китае. За несколько дней до официальной даты презентации компания показала телефон, раскрыв некоторые ключевые подробности. Напомню, что вчера производитель данного смартфона предложил взглянуть на его дизайн и экран.

реклама

 Сегодня Nubia поделилась очередной важной информацией, касающейся широкоугольной камеры Z60 Ultra. Согласно официальному сообщению компании в своём аккаунте на Weibo, предстоящий смартфон докажет необходимость наличия широкоугольной камеры с современных смартфонах.

 То есть Nubia хочет сделать широкоугольную камеру Z60 Ultra лучше и полезнее, чем аналоги у флагманов других компаний. Для этого Nubia оснастила свой грядущий флагман широкоугольным сенсором размером 1/1,56 дюйма сенсор с диафрагмой f/1,8.

 Кроме того, на официальном рекламном плакате указано, что это датчик разрешением 50 МП получит «надежный мотор стабилизации». Nubia также сообщила, что остальные камеры также не ударят в грязь лицом и получат оптическую стабилизацию изображения (OIS). Что касается их характеристик, то известный инсайдер Digital Chat Station сообщил о наличие в телефоне телеобъектива на 64 МП и основного датчика разрешением 50 МП.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 Источник также сообщил, что смартфон будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, 2D-дисплей и степень защиты IP68. То, что смартфон будет работать на флагманском чипсете нового поколения Snapdragon 8 Gen 3, нам уже известно.

#intel #процессоры #процессоры arm
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выход Windows 12 состоится во второй половине 2024 года
Vivo отложила выпуск Vivo X100 Pro+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина получила от США системы FrankenSAM – теперь воздушные цели ВС РФ будут атакованы "гибридом"
1
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
5
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
1
Премьер Молдавии Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 каналов
+
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
13
Обнародован топ лучших процессоров 2023 года для игр и работы в разных ценовых категориях
1
Почти половину потребностей Китая в электричестве обеспечивают возобновляемые источники энергии
3
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
5
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
4
Android Auto теперь запоминает, где вы припарковали свой автомобиль
+
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
+
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
1
Японские конструкторы испытали ракетный двигатель, работающий на биотопливе с коровьих ферм
2
Курс Cardano (ADA) взлетел на 18,5% за сутки
+
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
4
Объемы торгов JTO превысили $1,45 млрд
+
Полиэтиленовые отходы могут стать сырьем для получения ценных химических веществ
+
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
1
Таможня изъяла 300 спрятанных игр Switch, найденных в инвалидной коляске
1
Avatar Frontiers of Pandora имеет секретные настройки для будущих GPU, RTX 4090 справляется с трудом
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
22
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
16
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
5
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
8
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Обзор игры Shadow Harvest: Phantom Ops
+
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
О советских огнеметчиках Великой Отечественной
1

Сейчас обсуждают

Арай Турсумбаев
19:38
Эта вечная гонка за железом... Не надо всего этого. Возьмите маму, поддерживающей и имеющей слот м2 nvme, камень на 1155 или 1151 сокет. Добавьте 16 Гб ОЗУ с 1600 МГц. И воткните сюда видеокарту типа...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Ibod Safarov
19:30
Все будет куда проще, людей посадят на прожиточный минимум и выживай как хочешь. Кто умеет держать диету и копить, будет иметь имущество. А остальные просто жить - дом - еда - магазины - дом Имуществ...
Нобелевский лауреат: ChatGPT приведет к росту безработицы и ускорит переход на 4-дневную неделю
Нурсултан А
19:25
На данный момент она находится на растоянии 31 млрд лет. Так как вселенная расширяется. Мы видим ее по состоянию на 13.2 млрд лет. Все понятно же)
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
Fetaminaza
19:24
лошара копипастит то что сам не понимает
Владелец MacBook Pro с процессором M3 Max сам увеличил объем памяти до 8 ТБ
Truth Sееker
19:23
«Добить недобитых». В армии России появились «инвалидные» штурмовые подразделения Мобикам и зэкам следует учиться стрелять и передергивать одной рукой. Вторая у них будет занята стойкой с капельницам...
Генерал Сырский: "Россияне наступают по всему восточному фронту"
Truth Sееker
19:20
Что ещё ожидать от страны, в который еврейские погромы происходят
Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным выразил недовольство позицией Москвы по конфликту Израиля с ХАМАС
Truth Sееker
19:18
Вот только есть один нюанс, у этого учёного американское гражданство :D
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Александр Пономарев
19:17
концепция бредовая! весь смысл водяного охлаждения, перенос радиатора подальше от точки нагрева, чтоб там тепло рассеивать и не греть все вокруг, а прямо на плате радиатор - так термотрубки делают то ...
National Interest: новые модификации F-16 наделяют его возможностями истребителей пятого поколения
Bearcub
19:14
Всё же человеческая наглость не имеет границ.
Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным выразил недовольство позицией Москвы по конфликту Израиля с ХАМАС
Александр Грабельников
19:09
Чекни цены на ретро железо. Такое грех отпускать (а вот продать - счастье)
В Linux решили отказаться от дальнейшей поддержки видеокарт 3dfx
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем