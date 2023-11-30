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Раскрыты некоторые характеристики ноутбуков Dell XPS и Alienware 2024 года
Некоторые модели ноутбуков Dell XPS и Alienware получат процессоры Intel Core Ultra 100 и графику RTX 40

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 Появилась первая утечка, демонстрирующая невыпущенные ноутбуки Dell на базе будущих процессоров Intel следующего поколения. Интересная информация заключается в том, что не все системы будут иcпользовать процессоры серии Core 100, поскольку Dell обновит свои некоторые модели чипами Core 14-го поколения. Обширная линейка включает в себя системы сверхтонкой серии XPS премиум-класса и игровые устройства Alienware.

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 Эти ноутбуки должны быть выпущены в следующем году, говорится в сообщении, но некоторые из них, вероятно, будут показаны раньше, после запуска Intel новых процессоров через две недели. Среди таких систем будут новые ноутбуки XPS 13, 14 и 16, которые представляют собой модели премиум-класса на базе процессоров серий Raptor Lake или Meteor Lake.

 Семейство XPS пополнится новой 14-дюймовой моделью, а модели XPS 13 и XPS 16 претерпят некоторые изменения в дизайне. Говорят, что 16-дюймовая версия придет на смену 17-дюймовой конструкции и станет одной из самых интересных систем Dell в 2024 году. В первую очередь за счет использования процессоров Core Ultra 100 в сочетании с графикой GeForce RTX 40.

 Аналогичный подход использовала компания Samsung, чей Book 4 Pro станет единственной системой, оснащенной комбинацией Core Ultra 100 и GeForce RTX 40. Причина, по которой только некоторые системы будут использовать такую конфигурацию, связана с тем, что Intel разделила свою серию между моделями Core Ultra 3/5/7 мощностью 28 Вт и Core Ultra 9 мощностью 45 Вт. Таким образом имеет смысл использовать высококачественную графику со вторым вариантом.

 Системы Alienware получат новое шасси под названием m16 R2, которое будет использовать серию Core Ultra H и графику NVIDIA RTX 40. Согласно сообщению, у него новая система теплового охлаждения. Новой функцией станет режим Stealth Mode, который не характерен для игровых систем Alienware. Компания, возможно, нашла способ превратить игровые системы в более производительные устройства для повседневных зада, не требующие RGB-клавиатуры или агрессивные профили вентиляторов. 

 Сообщается, что компания также занимается разработкой ноутбука Alienware x16 R2. Это более дорогая версия с цельнометаллическим корпусом. Он также будет использовать процессор Core Ultra 100 и графику RTX 40. Кроме того ноутбук m18 R2 вместо чипа Meteor Lake будет использоваться процессор Intel Core HX 14-го поколения.

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 На сайте утверждается, что все эти системы станут доступны начиная с 11 января. К сожалению, цены и полные характеристики грядущих систем не были предоставлены.

#ноутбуки #rtx 40 #dell #raptor lake #meteor lake #alienware #intel core ultra #dell xps
Источник: videocardz.com
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