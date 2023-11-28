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Старые видеокарты RTX 3080 переделывают в Китае в ускорители ИИ
Это очередная вынужденная мера из-за острой необходимости в подобных устройствах и ограничений со стороны США

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 Перепрофилированные партии карт RTX 3080 20G AI с нагнетательными вентиляторами и 20 ГБ памяти GDDR6X обнаружились в больших количествах в Китае и продаются через AliExpress. Это еще одна попытка обойти экспортный контроль США, который запрещает продажу самых быстрых ускорителей для центров обработки данных и потребительских графических карт в Китай и ряд других стран.

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 Инсайдер I_Leak_VN также обнаружил многие из этих видеокарт RTX 3080 20G AI на складах благодаря приложению Xianyu и китайскому веб-сайту электронной торговли подержанными товарами, принадлежащий группе Alibaba.

 Карты переименованы в Jieshuo Nvidia RTX 3080 RG Turbo Gaming Graphics Card GDDR6X и имеют с двухлетнюю гарантию производителя, а также цену, соответствующую 916,62 долларам США.

 Перепрофилированные карты работают на тактовых частотах 1440/1710 МГц в базе и разгоне соответственно, как и у эталонной RTX 3080. В утечке они работают на немного устаревших драйверах Nvidia 537.42 и 64-разрядной версии Windows 10. Карты имеют три порта DisplayPort и один HDMI. Питание осуществляется через два 8-контактных разъема питания PCIe, что типично для многих карт RTX 3080, выпущенных с 2020 по 2022 год.

 Вопреки рекламируемой игровой направленности, карты явно предназначены для использования в качестве ускорителей искусственного интеллекта. Рабочие нагрузки LLM (Large Language Model) значительно выигрывают от большего количества видеопамяти.

 Розничная версия RTX 3080 имеет 10 ГБ или 12 ГБ памяти GDDR6X с использованием чипов емкостью 1 ГБ. В январе 2022 года Nvidia представила вариант с чипами GDDR6X емкостью 12 ГБ с двумя дополнительными контроллерами памяти, а также увеличила количество ядер CUDA с 8704, используемых в варианте 10 ГБ, до 8960. Описываемые здесь перепрофилированные карты RTX 3080 имеют 8704 ядра CUDA, это указывает на то, что они перепаяны от графических ускорителей RTX 3080 с изначальными 10 ГБ видеопамяти GDDR6X. Однако можно ожидать, что некоторые из RTX 3080 20 ГБ AI будут оснащены 8960 ядрами CUDA.

 Еще в сентябре 2022 года моддеры продемонстрировали, что можно получить из RTX 3080 с 10 ГБ модель с 20 ГБ памяти. Это было показано на примере MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X 20G OC и другого варианта от Gigabyte. Все, что требовалось, это удалить существующие чипы емкостью 1 ГБ и заменить их новыми чипами емкостью 2 ГБ, хотя полезность обновления для игр была неочевидна.

 Необходимость большого количества ускорителей для ИИ привела к перепрофилированию RTX 3080, RTX 3090 и RTX 4090, что позволяет хотя бы частично обойти санкции США. Эти перепрофилированные ускорители искусственного интеллекта продаются исключительно на внутреннем рынке Китая. Конечно данные модели не являются полноценной заменой чипам A100/H100, но они обладают достаточным объемом вычислительных ресурсов и видеопамяти.

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 Хотя эти карты могут стать временным решением для нынешнего рынка ускорителей искусственного интеллекта в Китае, появление новых карт станет необходимым требованием по мере увеличения сложности рабочих нагрузок и это лишь вопрос времени. Санкции в конечном итоге могут быть смягчены или отменены, и видеокарты RTX 3080возможность пережить сложные времена.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 3080 10 гб
Источник: tomshardware.com
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