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Подтвержден чипсет Dimensity 8200 в смарфонах OPPO Reno 11
Новая линейка выходит в продажу в Китае уже 23 ноября

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 OPPO собирается анонсировать серию Reno 11 следующего поколения в Китае 23 ноября. Уже подтверждено, что линейка будет состоять из стандартной и Pro моделей. На данный момент компания раскрыла дизайн обоих смартфонов и немного рассказала о камерах. Новые тизеры, опубликованные на платформе микроблогов, раскрывают больше информации о серии Reno 11.

 Итак, согласно новой информации, подтверждено, что стандартный OPPO Reno 11 оснащен однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200. Чипсет был выпущен в декабре прошлого года. Еще одним подтверждением новых тизеров является то, что предстоящий Reno 11 станет первым смартфоном, который будет поставляться с недавно анонсированной ColorOS 14.

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 Тизер OPPO Reno 11 также подтверждает, что оба телефона будут оснащены изогнутым дисплеем с вырезом по центру под фронтальную камеру. Можно ожидать, что за несколько дней до презентации компания поделится новыми изображениями и рекламными материалами, раскрывающими дополнительную информацию о смартфонах серии Reno 11.

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 Согласно предыдущим сообщениям, серия OPPO Reno 11 будет иметь тот же дизайн, что и их предшественники, включая тонкий профиль и модуль камеры в форме таблетки. Подтверждено, что он оснащен портретным объективом на 32 МП с фокусным расстоянием 47 мм. Кроме того OPPO заявляет, что портретные изображения будут сопоставимы по качеству с серией Find X благодаря алгоритмам обработки изображений. Подтверждено, что Reno 11 выйдут в цветах Flourite Blue, Moonstone, Turquoise и Obsidian Black. Будущие смартфоны ещё до выхода пользуются популярностью, так как уже предзаказано более чем 100 000 устройств.

#смартфоны #mediatek #oppo #смартфоны oppo #dimensity 8200 #oppo reno 11 #oppo reno 11 pro
Источник: gizmochina.com
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