Источником информации стал загадочный флаер от Alienware

Любопытный маркетинговый материал на форуме Chiphell вызвал волнение в техническом сообществе, рассказывая о настольном компьютере Alienware, оснащенном неанонсированным процессором AMD Ryzen серии 9000. Подлинность этого флаера является предметом споров. Версии высказываются разные от простой опечатки Alienware до сфабрикованного изображения, или это может даже указывать на то, что AMD находится на пороге презентации своих процессоров Ryzen следующего поколения для настольных ПК. Несмотря на высокий уровень интриги, важно относиться к таким разоблачениям осторожно и с большой долей скептицизма. Существующая дорожная карта AMD указывает на выпуск в 2024 году настольных процессоров Ryzen на базе Zen 5 и серверных процессоров EPYC, что ставит под сомнение появление серии Ryzen 9000 раньше запланированного срока.

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Всем нам придется дождаться предстоящих крупных мероприятий AMD, в том числе мероприятия «Продвижение искусственного интеллекта» 6 декабря, на котором компания продемонстрирует, как она и ее партнеры используют искусственный интеллект для приложений. Далее можно надеяться услышать информацию от AMD о предстоящих мероприятиях, таких как CES в январе и Computex в мае, но пока нет никакой официальной информации о запусках продуктов в ближайшем будущем. Если компания что-либо готовит, то на флаере Alienware, изображенном выше, должно было быть указано это.