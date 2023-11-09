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NVIDIA анонсировала графические карты HGX H20, L20 и L2 для Китая
Новики получат характеристики с учётом ограничений по производительности, наложенные США на Китай

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 Недавно NVIDIA прекратила поставки высокопроизводительных графических процессоров в Китай. Новые санкции США направлены на ограничение использования мощных ускорителей для конкретных задач, особенно в области машинного обучения и его потенциального использования в военных целях. Это привело к запрету на экспорт таких карт, как H100, A100 и их аналоги серии 800, изначально разработанных для преодоления предыдущих ограничений. Примечательно, что обновленные правила смещают акцент на вычислительную мощность графических ускорителей, что затрагивает не только графические процессоры для центров обработки данных, но и игровые карты, такие как RTX 4090.

 В ответ NVIDIA сегодня представила новую серию графических процессоров для центров обработки данных, разработанных с учетом новых ограничений. Серии HGX H20 и L20 теперь официально доступны китайским покупателям и отличаются меньшей вычислительной мощностью по сравнению с их предшественниками. Графический процессор H20 оснащен 96 ГБ памяти HBM3 с пропускной способностью 4,0 ТБ/с. Интересно, что это более высокая пропускная способность, чем у глобального H100 с показателем 3,6 ТБ/с. В свою очередь графический ускоритель L20, основанный на графическом процессоре AD102, оснащен 48 ГБ памяти GDDR6. Эти решения намеренно ограничивают вычислительные возможности, чтобы производительность графических процессоров не превышала 4800 TOPS.

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 HGX H20 для центров обработки данных, оптимизированный для кластеров из 8 графических процессоров, поддерживает подключение NVLink и имеет мощность 400 Вт. Графические процессоры L20 и L2, работают по интерфейсу PCIe и предлагают память объемом 48 ГБ и 24 ГБ соответственно. L20 имеет мощность 275 Вт, а данный показатель для L2 пока неизвестен.

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 В сообщениях указывается, что NVIDIA инициировала отбор образцов чипов для партнеров, причем заказы начнут приниматься с 16 ноября, что совпадает с введением ограничений в США. NVIDIA ожидает, что поставка первой партии состоится в декабре.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #nvidia h100 #nvidia a100 #h800 #a800
Источник: videocardz.com
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