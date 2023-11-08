Разработчик обещает показать первый трейлер игры в следующем месяце

После более чем 10 лет, прошедших с момента выхода Grand Theft Auto V, Rockstar Games наконец подтвердила, что в разработке находится следующая часть GTA, а трейлер появится в начале декабря. Это долгожданное развитие событий во франшизе Grand Theft Auto.

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Пока нет никаких подробностей ни о том, где будет разворачиваться действие GTA VI, ни о том, когда она выйдет. В 2022 году появилась утечка 90 видеороликов, демонстрирующих геймплей ранней разработки. Но больше никакой информации о следующей горячо ожидаемой части популярной игры с открытым миром не поступало. Придется дождаться выхода декабрьского трейлера. Точно можно сказать, что благодаря новым графическим картам мы можем ожидать значительного улучшения качества графики, использующей новейшие технологии.

Масштаб и качество текущей версии Grand Theft Auto V по-прежнему впечатляют, несмотря на то, сколько лет игре. Оригинальные версии консолей PlayStation 3 и Xbox 360 были ограничены 30 кадрами в секунду и разрешением 720p. Год спустя после выпуска GTA V в ноябре 2014 года PlayStation 4 и Xbox One увеличили разрешение до 1080p и улучшили некоторые графические настройки, сохранив при этом ту же блокировку в 30 кадров в секунду. Лишь через полгода после этого стало возможным сыграть в GTA V со скоростью более 60 FPS, и довольно долгое время это относилось только к ПК.

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После появления еще одного поколения консолей, игроки наконец смогли получить игровой опыт в Grand Theft Auto V со скоростью 60 кадров в секунду. Включая дополнительные визуальные настройки и даже тени с трассировкой лучей, Grand Theft Auto V наконец-то вышла на PlayStation 5 и Xbox Series S/X в марте 2022 года. Отражения с трассировкой лучей также были добавлены в эту версию игры в начале 2023 года, что еще больше украсило ее.