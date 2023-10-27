Первая версия теста вышла в далеком 1998 году и поддерживала только API Direct 6.0

3DMark является одной из самых известных программ для энтузиастов графических процессоров. Это надежный инструмент для тестирования производительности видеокарты, сравнения ее с другими, а иногда и установления мировых рекордов. Программное обеспечение 3DMark имеет долгую и богатую историю, отмечая 25-летний юбилей.

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Первой версией 3DMark была 3DMark99, вышедшая в октябре 1998 года. Она поддерживала системы Windows 95/98 и использовала Direct 6.0. Позже программное обеспечение было обновлено до версии MAX, а затем последовало обновление DirectX и быстрое развитие видеокарт.

Некоторые старые тесты все еще используются сегодня, например, версии 3DMark2006 или 3DMark2011 года, с которыми легко работать и удобно использовать в качестве шкалы производителями видеокарт. Однако геймеров больше интересуют последние обновления пакета 3DMark, который больше не имеет номера, поскольку теперь компания выпускает функциональные тесты в виде DLC, а не отдельных релизов.

Ниже представлены все выпущенные релизы 3DMark за прошедшие 25 лет:

3DMark99 – октябрь 1998 года;

3DMark99 MAX – март 1999 года;

3DMark2000 — декабрь 1999 года;

3DMark2001 — март 2021 года;

3DMark2001 SE – февраль 2002 года;

3DMark03 – февраль 2003 года;

3DMark05 – сентябрь 2004 года;

3DMark06 – январь 2006 года;

3DMark Vantage – апрель 2008 года;

3DMark11 — декабрь 2010 года;

3DMark (suite) – 2013 год:

FireStrike – 2013;

TimeSpy – 2016;

Port Royal – 2019;

Speed Way – 2022.

Самое последнее обновление под названием Speed Way представляет собой расширенный тест с использованием API DirectX12 Ultimate с поддержкой трассировки лучей. Даже новейшие видеокарты могут с трудом справиться с этим тестом при высоких разрешениях. Последняя версия программного обеспечения 3DMark сейчас продается в Steam со скидкой 75% до 8,74 доллара. Это расширенная версия, в которую включены все популярные и функциональные тесты. Тем не менее геймеры по-прежнему могут загрузить бесплатную версию, включающую тесты TimeSpy и FireStrike.

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Старые версии 3DMark сейчас можно скачать и установить абсолютно бесплатно. Однако стоит иметь в виду, что старые тесты не будут работать на новых системах без исправлений или настроек совместимости.