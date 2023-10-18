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XFX представила карту Radeon RX 6750 GRE Snow Wolf
Новинка имеет стандартные для данной модели характеристики, но выполнена в белом цвете

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 XFX подхватила тенденцию рынка графических карт белого цвета, представив свою первую видеокарту в данной цветовой гамме. Эта карта не относится к последнему поколению графических процессоров Radeon и не является моделью, которая выйдет на мировой рынок в ближайшем будущем. Новинка представляет собой анонсированную вчера AMD карту Radeon RX 6750 GRE, а конкретно версию с 10 ГБ памяти. Полное название карты имеет вид XFX Radeon RX 6750 GRE Snow Wolf.

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 Карта оснащена кулером с двумя вентиляторами, который, похоже, был позаимствован у графических ускорителей RX 6600 SWIFT 210. Однако из-за ограниченного выпуска в Китае, по крайней мере, на данный момент, карте было присвоено специальное прозвище «Snow Wolf(Снежный волк)».

 Карта предоставляет собой стандартную модель RX 6750 GRE с 10 ГБ памяти. Это младший представитель линейки, оснащенный урезанным графическим процессором Navi 22 XL с 2304 ядрами. Характеристики почти идентичны конфигурации RX 6700. Версия GRE имеет номинальную мощность 170 Вт и может достигать частоты ядра 2450 МГц. Она использует два 8-контактных разъема питания и предлагает четыре выхода на дисплей, включающих три порта DisplayPort (DP) и один разъем HDMI. 

 Стоит сказать для тек кто не знает, что есть также версия карты с 12 ГБ памяти на 192-битном интерфейсе, в которой используется графический процессор Navi 22 XT с 2560 потоковыми процессорами, а также она имеет мощность 230 Вт.

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 Графическая карта XFX Radeon RX 6750 GRE Snow Wolf в настоящее время доступна для покупки в Китае, а её цена составляет 2219 юаней, что соответствует рекомендованной розничной цене AMD (MSRP) для этой конкретной модели.

#amd #видеокарты #radeon #видеокарты amd #xfx #radeon rx 6750 gre #rx 6750 gre
Источник: videocardz.com
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