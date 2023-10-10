Однако есть несколько ограничений: в акции участвуют не все ритейлеры и только старшие модели RTX 40

Игра Alan Wake 2 является продолжением хита 2010 года Alan Wake. Эта игра, разработанная Remedy Entertainment и изданная Epic Games, выйдет 27 октября 2023 года и будет доступна на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Alan Wake 2 будет использовать технологии NVIDIA, включая DLSS 3.5 и Reflex, что сделает её одной из немногих, совместимых с DLSS 3.5. Благодаря сотрудничеству NVIDIA и Remedy, у игроков появилась возможность получить бесплатные копии игры, если они приобрели графические карты серии GeForce RTX 40.

Претендовать на участие в этой акции могут пользователи приобретающие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 и RTX 4090 или настольные ПК, включающие указанные модели. Кроме того в акции участвуют мобильные компьютеры с графическим процессором GeForce RTX 4090, RTX 4080 или RTX 4070. Графические ускорители линейки RTX 4060 для настольных ПК и RTX 4060/4050 для ноутбуков исключены из акции, которая продлится до 17 ноября включительно.

Важно также иметь в виду, что в этом предложении примут участие только некоторые розничные магазины и сборщики готовых систем. Поэтому перед совершением покупки рекомендуется ознакомиться со списком партнеров-участников.

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При покупке соответствующего продукта игрок получит по электронной почте подробные инструкции о том, как активировать свою копию. Несколько простых шагов позволят добавить Alan Wake 2 в свою учетную запись Epic Games Store. Естественно, что жители России этой возможности будут лишены, но мы то знаем, как стать обладателем данной игры бесплатно. Только никому не говорите!