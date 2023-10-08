Кроме того новинка получит 12-ядерный графический процессор Immortalis-G720

Несмотря на то, что MediaTek планирует выпустить Dimensity 9300 через несколько недель, данная модель ещё не появилась на платформах для сравнительного тестирования. Возможно, это связано с проблемами перегрева, но MediaTek категорически отрицает это заявление. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station пролил свет на некоторые дополнительные характеристики.

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В более ранней утечке говорилось, что чипсет MediaTek Dimensity 9300 будет иметь в общей сложности восемь ядер ЦП, четыре ядра Cortex-X4 по схеме 1+3 и четыре ядра Cortex-A720. Основное ядро Cortex-X4 работает на частоте 3,25 ГГц. Однако эта цифра не является окончательной и может быть скорректирована позднее. В другом сообщении говорится, что оставшиеся три ядра Cortex-X4 будут работать на частоте около 3,0 ГГц, а кластер ядер Cortex-A720 — на частоте 2,0 ГГц.

Источник сообщает, что MediaTek пока не определилась с окончательными тактовыми частотами Dimensity 9300 даже внутри компании, подразумевая, что она все еще проводит тонкую настройку чипа. Этот вариант чипа якобы кладет на лопатки Snapdragon 8 Gen 3 по производительности процессора в AnTuTu v10.

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Другие характеристики чипсета MediaTek Dimensity 9300 включают 12-ядерный графический процессор Arm Immortalis-G720. Он работает на уровне будущего Adreno 750 от Qualcomm, однако, это может измениться из-за наличия некоторых «ошибок». Кроме того производительность графического процессора может быть снижена, чтобы избежать проблем с повышенной температурой.