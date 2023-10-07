Это стало возможно в новой версии графического драйвера AMD Adrenalin

Новый драйвер, созданный на основе релиза, выпущенного на прошлой неделе, обеспечивает поддержку серии Radeon RX 6000. Поддержка этой технологии теперь распространена на серии графических процессоров как для настольных, так и для мобильных устройств, основанных на этой архитектуре. Стоит отметить, что хотя драйвер может быть установлен на другое оборудование, как и в случае с предыдущим выпуском, в нем может отсутствовать полная поддержка AFMF (Fluid Motion Frames).

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AFMF функционирует за счет внедрения технологии Frame Generation в игры, которые не полностью поддерживают технологию FSR3. Разработчикам игр не требуется предоставлять специальную поддержку AFMF, поскольку функция работает независимо на уровне драйвера. Это также означает, что AFMF не будет включать компонент масштабирования из FSR3, а будет предлагать исключительно функцию генерации кадров.

"Мы прислушались к вашим отзывам и рады представить поддержку AMD Fluid Motion Frames в видеокартах серии Radeon RX 6000 с последним обновлением программного обеспечения AMD Adrenalin", - заявили в AMD.

Поддержка теперь распространяется как на серии RX 6000, так и на RX 7000, но поддержка AFMF для других архитектур еще не подтверждена. Кроме того эта технология никогда не будет работать с архитектурами GeForce и Intel, поскольку опирается на драйверы AMD.

Новый драйвер доступен для загрузки с сайта AMD. В настоящее время AMD уделяет особое внимание повышению плавности и качества изображения. О добавлении новых игр не упоминается, поэтому список по-прежнему ограничивается следующими играми:

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Как упоминалось ранее, пользователи могут включить AFMF с помощью технологии HYPR-RX как глобальную настройку, так и индивидуально для каждой игры через профили программного обеспечения Adrenalin. Последний вариант, безусловно, обеспечивает большую гибкость и позволяет экспериментировать, что может стать необходимостью, поскольку это предварительная версия драйвера, а не финальная.