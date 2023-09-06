Смартфон выходит в продажу уже сегодня 6 сентября

Сегодня 6 сентября компания Realme представить новый смартфон Narzo 60x 5G вместе с наушниками Realme Buds T300. За день до запуска устройство появилось в базе данных Geekbench, которая раскрыла некоторые ключевые характеристики устройства, а также уровень его производительности.

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Смартфон Realme Narzo 60x, появившийся на Geekbench имеет номер модели RMX3782 и оснащен восьмиъядерным процессором с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц. Как и ожидалось, этим чипсетом стал Dimensity 6100+ от MediaTek. Это практически подтверждает, что новый Narzo 60x 5G является переименованным Realme 11x 5G, который был выпущен на прошлой неделе.

Кроме того телефон оснащается 6 ГБ оперативной памяти и работает на базе операционной системы Android 13. Что касается производительности, то смартфон набирает 727 баллов в одноядерном тесте и 1915 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6. Других подробностей в базе данных бенчмарка нет.

Учитывая родство с Realme 11x 5G, вероятно, что устройство получит 6,72-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Телефон может получить аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Что касается фотографических возможностей и видеосъемки, ожидается наличие основной камеры разрешением 64 МП и вспомогательного датчика разрешением 2 МП.