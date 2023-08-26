Новинка отличается от оригинальной карты специальной окраской, меняющей свой вид при нагреве

Компания AMD заключила партнерские отношения с разработчиками предстоящей игры Avatar: Frontiers (Massive Entertainment/Ubisoft), выход которой запланирован на 7 декабря. В честь этого сотрудничества AMD представила специальную видеокарту RX 7900 XTX Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition.

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Эта модель может похвастаться не только мощным графическим процессором Navi 31 и большим объемом памяти, но и характерной цветовой гаммой. Однако не только внешний вид отличает эту карту от эталонной модели AMD и недавно анонсированной Starfield Limited Edition. Эта уникальная видеокарта покрыта термореактивной краской, которая меняет цвет по мере нагрева карты, обнажая стилистику в тематике Аватара.

Это нововведение особенно интригует, учитывая, что видеокарты, как основные компоненты ПК, часто работают при более высоких температурах. Возникает вопрос, почему такая функция не так распространена среди других моделей и брендов.

На данный момент специальный веб-сайт AMD, посвященный запуску этого ускорителя, был недоступен, поэтому полная информация о том, как приобрести эту карту, остается нераскрытой. В тизере утверждается, что данная модель не будет доступна в продаже, это всего лишь рекламный товар, который будет раздаваться во время специальных акций.