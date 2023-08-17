В акции участвуют процессоры 12-го и 13-го поколения и все модели видеокарт Arc

Если кто-то хотел приобрести процессоры и видеокарты компании Intel, то сейчас самое время исполнить задуманное. Новая рекламная акция Intel Gamer Days дает возможность игрокам получить бонусы в виде игр при покупке продукции компании.

реклама

Сроки этой акции зависят от конкретных регионов. Доступность бонусов будет во всех регионах не одновременно, а зависит от географического положения покупателя. При этом начало акции стартует 21 августа, а в некоторых регионах завершится только 15 октября. Причина этого поэтапного продвижения точно не определена, но это может быть стратегия, используемая Intel для мониторинга объема проданных процессоров и графических карт и оценки влияния рекламной акции на показатели продаж.

Играми, участвующими в акции являются: Assassin’s Creed Mirage PC Standard Edition стоимостью 50 долларов и Nightingale стоимостью 30 долларов. Первая игра должна выйти 5 октября, а у второй пока нет даты выпуска, но её ранний доступ запланирован в ближайшее время.

Положительной новостью является то, что существует значительный список оборудования, подходящего для получения бесплатной игры, включая мобильные и настольные процессоры, а также системы, основанные на этих компонентах. Примечательно, что упоминание невыпущенного графического процессора Arc A580 добавляет к этому интригу.

Ниже перечислен обширный список участвующего в акции оборудования.

Процессоры:

Core i5-12450H, Core i5-12500H, Core i5-12600H, Core i5-12600HX, Core i5-12600K, Core i5-12600KF, Core i5-13400F, Core i5-13420H, Core i5-13450HX, Core i5-13500H, Core i5-13500HX, Core i5-13600H, Core i5-13600HX, Core i5-13600K, Core i5-13600KF, Core i7-12650H, Core i7-12700F, Core i7-12700H, Core i7-12700K, Core i7-12700KF, Core i7-12800H, Core i7-12800HX, Core i7-13620H, Core i7-13650HX, Core i7-13700F, Core i7-13700H, Core i7-13700HX, Core i7-13700K, Core i7-13700KF, Core i7-13800H, Core i7-13850HX, Core i9-12900F, Core i9-12900H, Core i9-12900HX, Core i9-12900K, Core i9-12900KF, Core i9-12950HX, Core i9-13900F, Core i9-13900H, Core i9-13900HX, Core i9-13900K, Core i9-13900KF, Core i9-13950HX, Core i9-13980HX.

Графические карты Arc:

Arc A310, Arc A350M, Arc A370M, Arc A380, Arc A550M, Arc A580, Arc A730M, Arc A750, Arc A770 и Arc A770M.

Необходимо отметить, что не все розничные продавцы являются партнерами этой акции. Естественно в силу всем известных обстоятельств покупатели в России рассчитывать на свою копию игры рассчитывать не могут.