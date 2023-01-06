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Всем доброго времени суток!

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С момента появления процессоров Intel на LGA 1700 стало известно о просчете инженеров при разработке самого сокета, процессор стал длиннее, а крепление практически не претерпело изменений по сравнению с LGA 1200 процессор как зажимался одной ножкой справа - так и зажимается, хотя переход на крепление как в LGA 2011 мог исправить ситуацию с равномерностью прижима. Так как Intel не захотел исправлять или признавать свои ошибки (к сожалению это норма среди мегакорпораций), то несколько компаний решило помочь пользователям исправить ситуацию - так и появились альтернативные крепежные рамки для LGA 1700. Первой ласточкой стала Thermal Grizzly, но за цену в 40$ + доставка 20$ к покупке ее я даже не рассматривал, да и с процессом установки они перемудрили. Следующей компанией стала известная Thermalright с ценой почти в 10 раз ниже и доступная для заказа с Aliexpress - ее я и заказал без особых раздумий по цене примерно в 600 рублей.

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Пока ждал посылку из поднебесной - перечитал и пересмотрел множество тестов от авторитетных ресурсов, но так и не смог сделать однозначных выводов на основе этой информации. Кто-то рассказывает о фантастических результатах о снижении температуры на 10 и более градусов, а кто-то не заметил разницы вообще или рапортует о 2-3 градусах. Рамка приехала, но ставить ее не было особого желания, думал сменить Z690 на Z790 с мыслью о том, что Intel на новых платах исправит свой недочет...Естественно ничего они и не думали исправлять и в какой-то момент, проводя очередные тесты и увидев такую картину:

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93 градуса на лучшем воздушном кулере Noctua D15, с одной из лучших термопаст MX-5 в продуваемом корпусе с тремя 140мм вентиляторами BQ Silent Wings и это на максимальных оборотах! Да еще и разброс по ядрам 11 градусов! После этого я пересилил лень решил установить рамку, подумал, что хуже точно уже не будет и надеялся хотя бы выправить огромную дельту между ядрами.

Снял кулер, заодно оценил уровень прижима:

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Прижим далек от идеала, но в центре он неплох.

В идеале - нужно снимать материнскую плату, так как при откручивании креплений отвалится бэкплейт, но я просто подложил под бэкплейт кулера кусок вспененного материала от посылок) Дальше откручиваем 4 болта ключом, который идет в комплекте с рамкой, перед этим вытащив процессор. После устанавливаем процессор, ставим сверху рамку и закручиваем по одному обороту накрест, чтобы равномерно прижать, крутим двумя пальцами до тех пор пока не перестанут крутиться болты без усилий, можно немного подтянуть потом на 0.1 - 0,2 оборота.

Не забываем обезжирить процессор и кулер:

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наносим термопасту:

И тестируем:





Обороты всех вентиляторов были зафиксированы, температура в комнате отличалась на один градус между тестированиями.

Что имеем в итоге:

1) По одному из P ядер температура снизилась на 8 градусов, с учетом дельты температуры окружающей среды

2) По Е ядрам снижение составило 6 градусов

3) В среднем по всем ядрам удалось выиграть 7 градусов

4) Дельту температур между разными ядрами процессора исправить не удалось, она стала на один градус выше и составила 12 градусов.

Хотелось бы увеличить разгон за счет этих 7 градусов, но 5100 по P ядрам уже требует несоизмеримо много вольтажа, но по Е ядрам можно выставить и 4000:

Результатом я доволен.

Предлагаю поделиться результатами установки рамок в комментариях, вдруг получится собрать статистику.