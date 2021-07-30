Всем доброго времени суток!

Сегодня Вас ждет не совсем обычная моя статья про разгон памяти и чтобы не было вопросов - начну с объяснения сложившейся ситуации. Как многие знают, наш сайт совместно с компанией Adata провел конкурс в котором разыграли 5 комплектов памяти AX4U360038G18A-DW50 и основным условием участия было написание статьи про разгон выигранного комплекта. 4 участника написали свои обзоры, а 5й к сожалению так и не вышел на связь (Все мы надеемся, что с ним все в порядке и ничего страшного не произошло),но по договоренности с Adata должно быть 5 статей, а договоренности нарушать нельзя.

Поэтому Вашему покорному слуге доверили написание итоговой статьи на основе обзоров победителей конкурса, чтобы читатель делал выводы уже на основе тестирования пяти комплектов и на разных платформах.

По традиции :

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Фото комплекта:





Проверка потенциала комплектов началась с обзора редакции, который задал высокую частотную планку для всех участников: были покорены 5066 МГц еще и в 1Т режиме:

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И это на сырой(в момент написания статьи) платформе с MSI MEG Z590 ACE и i5-11600K при напряжении 1.5в !

Следующий обзор был написан камрадом id3578363 и удалось покорить частоту 4800 МГц на MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI в компании i7-11700K при 1.485в :

Прекрасный результат на свежем камне от Intel и проверенной плате на Z490.

Дальнейшие опыты проводил я на Asus Gene XI и i9-9900KF результатом стали 4400 МГц на 1.45в:

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результат меня немного расстроил, ведь в том году на подобном комплекте только в другой расцветке было лучше (4600 МГц на 1.475в) :

я проверял на других биосах, грешил на КП процессора, но когда поставил другой комплект 4533С17 работали без проблем и тут я понял, что в этот раз проиграл в силиконовой лотерее (хотя разгон почти на 25% от заводского профиля нельзя назвать проигрышем).

Следующим раскрывал потенциал kemiisto на ASUS PRIME Z490M-PLUS и i9-10850K :

4400 МГц на 1.45в - отличный результат для бюджетной платы.

Завершил цикл обзоров marketch на MSI X470 GAMING M7 AC в паре с Ryzen 7 3700X :

3800 МГц (это частотный потолок платформы с FCLK 1900) при CL 16 и 1.45в - достойный результат для платформы AMD.

Итоговая таблица с результатами разгона пяти комплектов AX4U360038G18A-DW50:

На платформе Intel средний разгон четырех комплектов составил внушительные 29,6% и это для комплекта у которого заводской профиль уже 3600 МГц !

На платформе AMD был достигнут частотный максимум, а CL удалось снизить на 2 пункта от XMP профиля, с настройкой вторичных и третичных таймингов практически на уровне топовых комплектов.

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Заключение

По результатам тестирования пяти комплектов AX4U360038G18A-DW50 на трех поколения процессоров Intel и одном AMD, на пяти материнских платах разного ценового диапазона мы выяснили:

1. Память имеет прекрасную совместимость со всеми протестированными системами

2. Отличный разгонный потенциал до 40% по частоте!

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3. Прекрасная система охлаждения

4. Отличная цена (на 50% ниже комплектов конкурента на тех же чипах с профилем 4400)

5. За год (с предыдущего обзора этой модели в другой расцветки) начинка модулей не изменилась - Hynix D-Die + 10ти слойная плата А2, а это очень важно, чтобы не получить кота в мешке.

6. Возможность снизить CL и настроить вторичные/третичные тайминги практически как на топовых комплектах.

7. Подсветка синхронизируется практически с любой материнской платой (для кого-то это важно)

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Выражаю благодарность редакции overclockers.ru и компании Adata за проведение подобных конкурсов!

Всем высоких частот, низких таймингов, температур и напряжений!





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