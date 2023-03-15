О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
В последнее время вокруг Wildberries поднялся особенный шум. Всё началось с того, что 14 марта собственники пунктов выдачи заказов по всей стране объявили забастовку в качестве протеста новым условиям оферты, согласно которым компания имеет право списать с владельцев точек деньги, если в пункт прибыл не тот товар или продукция ненадлежащего качества. В данном случае имеется в виду, что даже если от продавца товар пришёл с дефектом и его вернули, то списывают все равно с ПВЗ, никакой системы проверки нет.
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Собственники сообщают, что в начале месяца Wildberries начала реализовывать заявленные правила и удерживать 20% от цены товара с заработка пункта выдачи, если клиенты осуществляли возврат бракованных вещей. В самой компании такие меры объяснили борьбой с мошенничеством и подменой товаров, однако это не устроило предпринимателей. Кроме этого, из договора пропало право оспаривать возвраты и подмены бракованных товаров, т. е. защищать свои права хоть какими-то способами.
Попытки связаться и обсудить ситуацию с руководством были проигнорированы, из-за чего более 50 владельцев пунктов выдачи начали протест у главного офиса компании в Москве. Внутрь людей не пустила охрана в связи с "удалённой работой" всех представителей. К концу дня в чате организаторов забастовки числилось более 6 тыс. человек.
"Оферту меняли ежедневно с лета в ночное время — утром мы даже не успевали ее изучить. Штрафы за эту неделю у некоторых владельцев составили свыше 400 тысяч", — высказался в интервью представитель бастующих.
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Требования владельцев сложно назвать невыполнимыми. Вот что о них говорит один из недовольных предпринимателей: "Финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут, и так далее"
Вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, представители Wildberries сообщили о новых штрафах: в компании посчитали необходимым внести в договор оферты условия об удержании части дохода за распространение "недостоверной информации" о компании. В пункте 8.15 указано, что штраф, размер которого составляет 100 тыс. руб., также накладывается в случае распространения пунктом выдачи недостоверных, ложных, вводящих в заблуждение, подстрекающих к противоправным действиям сведений, а также информации, которая выражает неуважительное и негативное отношение к маркетплейсу. При этом как именно в компании будут отслеживать такое распространение в договоре, конечно, не уточнили.
На фоне разгара забастовки и поднявшейся в СМИ шумихи на Avito и других площадках начали появляться объявления о продаже бизнеса, связанного с реализацией товаров Wildberries. Люди, владеющие пунктами выдачи, решили, что лучше всего будет избавиться от убыточного и проблемного предприятия.
Вскоре к ситуации подключились сотрудники, недовольные задержкой зарплат, несправедливыми штрафами и введения 100%-х списаний из зарплаты за выдачу бракованного товара — даже если продукция пришла в таком состоянии со склада. Первыми приостановили работу пункты выдачи заказов в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре и Барнауле, вскоре к акции подключились работники точек по всей стране. На 15 марта объявлена крупнейшая забастовка — согласно оценкам организаторов забастовочной кампании, работу прекратят до 7 тысяч пунктов выдачи.
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Стоит заметить, что на события вокруг маркетплейса достаточно быстро обратили внимание правоохранительные органы: в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ объявили о подготавливаемой Прокуратурой Московской области проверке соблюдения трудовых прав работников точек компании на основании сообщения из СМИ.
В официальном сообщении из ведомства уточнили, что в ходе проверки "будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций".
Только после этого в компании решили опубликовать официальную позицию, которую огласил руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев. Согласно сообщенной им информации, бастующие у офиса компании не являются владельцами ПВЗ, а информация о массовых митингах — распространяемый жёлтыми телеграм-каналами фейк: "...у нас нет уверенности, что это действительно были наши партнеры. Telegram-каналы раздули из мухи слона, представили это как "бунт" или "штурм" партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества".
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Также в компании заявили, что со всеми реальными собственниками, заявлявшими мирные требования, была проведена онлайн-конференция, в ходе которой были решены возникшие вопросы и разногласия.
Будет ли результат от такой коммуникации или действенной окажется забастовка, покажет лишь время. Остаётся только вспомнить, что проблемы у сотрудников и собственников ПВЗ Wildberries возникают далеко не впервые. Так, со слов менеджера точки в Чите, сотрудники Wildberries ещё летом 2022 года обращались в прокуратуру Забайкальского края с жалобой на руководство из-за не соответствующих трудовому законодательству зарплат, однако не получили ответа.
Очевидно, что заказывать что-то на маркетплейсе сегодня с учётом всех событий вокруг пунктов выдачи достаточно опасно. Когда начнут свою работу пункты выдачи заказов и начнут ли вообще — вопрос, на который сможет ответить лишь время. Остаётся только надеяться, что ситуация будет разрешена, предпринимателей перестанут штрафовать из-за ошибок логистов и продавцов, а работникам наконец-то начнут выплачивать справедливую и соответствующую зарплату.
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