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О худших операционных системах

Рассказываем о самых неудобных, неэффективных и бесполезных ОС, которыми бессмысленно пользоваться сегодня
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Пользователи нередко задаются вопросом о том, какая из операционных систем является самой удобной, эффективной и многофункциональной. Мы же предлагаем вам отвлечься от бесполезных споров и ознакомиться с примерами самых неактуальных, неудачных или попросту неэффективных операционных систем, некоторые из которых сегодня могут только удивить или позабавить.

MeeGo

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Возможно, вы уже слышали о MeeGo, если интересовались историей компании Nokia или её продукцией. В разработке Unix-подобной операционной системы, ориентированной на планшеты, смартфоны и нетбуки, приняли участие такие гиганты индустрии, как Nokia, Intel, AMD, Novell, ASUS, Acer, MSI и другие. В процессе создания использовались наработки популярных Linux-проектов: Debian, Fedora, OpenSUSE, а разработка и управление проекта осуществлялись в соответствие с принципами Open Source. Что же могло пойти не так?

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Анонс разработки этой удивительной ОС состоялся 16 февраля 2010 года на выставке Mobile World Congress в Барселоне, а разработкой вплотную занялись программисты из MeeGo Technical Steering Group под эгидой The Linux Foundation. К концу октября того же года была готова первая публичная версия ядра MeeGo 1.1, а также представлены 4 версии интерфейса:

  • MeeGo 1.1 Netbook UX — для ультра- и нетбуков;
  • Handset UX — для смартфонов;
  • In-Vehicle Infotainment (IVI) UX — для мультимедиа и информационно-развлекательных систем;
  • Tablet UX — для планшетных компьютеров.

Аккуратный и яркий интерфейс неактуальной ОСВ течение года проект постепенно развивался, обрастая совместимостями с различными устройствами: нетбуками на Intel Atom, Nokia N900 и мобильными устройствами на базе Intel Moorestown, однако уже через год после запуска MeeGo столкнулась с непреодолимой проблемой: после перестановки в руководстве Nokia, представители компании приняли решение отказаться от поддержки MeeGo на своих будущих устройствах, заявив, что Nokia N9, потенциально революционный смартфон компании, станет первым и последним девайсом Nokia, работающим на базе вышеупомянутого ядра.

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21 июня 2011 года мертворождённый смартфон появился на рынке и предложил пользователям отличный дизайн, впечатляющие характеристики (ЦП ARM Cortex A8 с тактовой частотой 1000 МГц, 1 Гб ОЗУ, 16/64Гб ПЗУ, AMOLED-экран). На момент выпуска уже успела выйти в релиз MeeGo 1.2 Harmattan — отдельный вариант MeeGo от компании Nokia, однако ни новая версия ОС, ни разнообразные нововведения не смогли спасти ни смартфон, ни саму MeeGo. Зная, что никакого развития MeeGo на платформе Nokia, на которой её ждали больше всего, не получит, пользователи обходили N9 стороной.


Потеряв наиболее весомого партнера, разработчики из MeeGo TSG приняли решение остановить работу над MeeGo и реорганизоваться в компанию Jolla для возобновления работы над ОС под новым названием Sailfish OS. На сегодняшний день компания продвигает Sailfish OS 4.4.0 для смартфонов Sony. И хотя ОС осталась узконаправленной и интересной исключительно узкому кругу специалистов, Sailfish OS можно назвать успехом по сравнению с абсолютно бесполезной на сегодняшний день MeeGo.

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Windows ME

В 2000 году Microsoft выпустили новую версию своей культовой операционной системы с подзаголовком Millennium Edition, получившую в народе название Mistake Edition. По хорошему, ОС должна была ознаменовать новое тысячелетие и задать вектор для развития всех продуктов Microsoft на годы вперед, поразив пользователей быстродействием, новаторским дизайном и удобным интуитивным интерфейсом.

На деле же проблемы с Millennium Edition начали возникать ещё в процессе создания ядра: презентованная несколько лет назад Windows 98 начала устаревать, а Windows XP ещё находилась на этапе разработки. Приняв решение "соединить" между собой старую и новую ОС и сделать переход более плавным, Microsoft фактически начали конкурировать со своими же операционками. 

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Вскоре состоялся релиз и пользователи, купившие лицензионную версию новой "винды" остались в недоумении. Windows ME осталась всё той же Windows 98, только со скромным перечнем новых возможностей и функций. Так, из самых значительных выделялась опция "Восстановление системы", которая почему-то работала с ошибками: функция через раз восстанавливала вместе с системой и вирусы, которые ранее удалил пользователь (а при выключении функции все точки восстановления системы удалялись).

Тот факт, что Microsoft выделила слишком мало специалистов на разработку этой "переходной" ОС, вскоре аукнулось компании постоянными жалобами пользователей на блокировку MS-DOS совместимости, случайные и беспричинные "синие экраны смерти", проблемы с установкой ПО и многочисленные баги. Кроме того, изрядно был ухудшен интерфейс — так, например, был урезан список опций "Панели управления", в виду чего пользователи сталкивались с проблемами при поиске необходимых настроек.

Спасением для разочарованных пользователей стала Windows XP, релиз которой состоялся всего через год. Windows ME была массово забыта и канула в небытие, а XP приобрела культовый статус. 

 

Corel Linux

Целью создания Corel LinuxOS, операционной системы на основе Debian, разработанной сотрудниками Corel в 1999 году, было положить конец монополии и первенству Microsoft в сфере разработки операционных систем для пользовательских систем. В действительности, разработчикам не удалось и близко подойти к успеху Windows. Выйдя после таких ОС, как Windows 98, Windows 2000 и Apple Mac OS 9, Corel Linux был пропущен большей частью аудитории. 

Те же, кто всё-таки остановил свой выбор на Corel Linux, столкнулся с массой проблем: система нередко давала сбой, перезагружалась без видимых на то причин или вовсе отказывалась загружаться при запуске ПК, файловый менеджер был неудобным и медленным, с неадекватным временем загрузки, драйвера регулярно переставали определяться системой, а многие пользователи даже не могли выйти в интернет.

Ещё один гроб в крышку Corel Linux решили забить маркетологи, предложившие пользователям десяток различных изданий, но не представивших ни одного "базового". Не отставали от них и работники технической поддержки Corel, попросту игнорировавшие многочисленные жалобы пользователей.


Стоит отдать должное Corel Linux, для своего времени она действительно смотрелась свежо и стильно, однако за визуальным новшеством скрывался неудобный интерфейс, слабая техническая часть и абсолютная отгороженность разработчиков от простых пользователей. 

 

JavaOS (PC)

Слышали ли вы когда-нибудь об операционной системе для домашних ПК на базе Java? Оказывается, в 1996 году это детище Sun Microsystems вышло в релиз при содействии IBM и получило поддержку на всех устройствах вышеупомянутой компании. Несмотря на огромную базу пользователей IBM PC, системе не удалось покорить сердца и компьютеры массовой аудитории.


Основными причинами провала JavaOS для ПК считают:

  • Низкая производительность. По сравнению с другими ОС, написанными на C, C++ и др. языках, JavaOS была достаточно медлительной и, соответственно, более требовательной к "железу";
  • Сложность внутреннего взаимодействия с ОС. Написанная на более сложном для изучения языке Java, ОС представлялась профильным пользователям менее перспективным выбором для внесения изменений и редактирования;
  • Отсутствие функции резервного копирования. И хотя сегодня мало кто на постоянной основе использует данную опцию, на момент выхода JavaOS любое ядро, не предлагающее возможности восстановления данных, поврежденных вследствие аппаратного или программного сбоя, подвергалось немедленной критике.
  • Неудобный графический интерфейс, отстающий от решений конкурентов.

По итогу, полноценная JavaOS была быстро забыта, и, в отличие от своего меньшего родственника, Java ME, ставшего стандартом для большого спектра мобильных устройств в начале-середине "двухтысячных", не возымела какого-либо успеха на мировом рынке.

 

LindowsOS (Linspire)

Этот монструозный гибрид, разработанный амбициозными специалистами, был призван составить конкуренцию спорной Windows ME, но фактически стал никому не нужным соперником Windows XP. Создатели Lindows хотели привлечь к своей системе клиентов Microsoft, разочарованных привычной системой. По замыслу создателей, LindowsOS должна была сочетать в себе бы удобство интерфейса Windows и многофункциональность Debian Linux. 

Основной проблемой LindowsOS стала поддержка приложений, а точнее её отсутствие. Ни одно из пользовательских приложений не работало, а если и работало, то медленно и с ошибками. Кроме того, совсем скоро разработчики Lindows были втянуты в серию судебных исков с Microsoft по поводу названия, в результате чего были вынуждены выплатить Microsoft $20 млн и сменить наименование системы на Linspire. Ещё одним провалом Linspire стал отказ от принципа свободного распространения, благодаря которому завоевал свою популярность Linux. 

Несмотря на все проблемы, LindowsOS под новым названием просуществовал достаточно долго: с 2002 по 2007 года, когда вышел последний стабильный релиз Linspire 6.0. Скромным сообществом системы некоторое время поддерживалась и выпускалась open source версия дистрибутива — Freespire.


1 января 2018 г. стало известно, что компания PC/OpenSystems LLC приобрела Linspire и Freespire у правообладателя Xandros, и что "воскрешённая" версия системы Linspire 7 доступна за $79,99, а Freespire 3 распространяется бесплатно. Обновлённые вариации систем были основаны на Ubuntu LTS и не привлекли ни немногочисленную базу старых фанатов, ни новых пользователей. На сегодняшний день Linspire фактически забыта как разработчиками, так и аудиторией, так что устанавливать её на свою систему стоит лишь эксперимента ради.


Windows RT и Windows 10 Mobile

Microsoft, единственным более-менее успешным физическим продуктом которой остается серия планшетных компьютеров Surface, неоднократно пыталась зайти со своей операционной системой на профильный рынок сенсорных девайсов.

Windows RT, вышедшая в 2012 году, стала попыткой Microsoft надурить свою аудиторию и выпустить несовместимую с Windows-приложениями систему под знакомым брендом. Рассчитанная на поддержку бюджетных планшетных устройств на архитектуре ARM, Windows RT предустанавливалась на устройства ASUS, Dell, Samsung, Nokia и самой Microsoft (в частности, Microsoft Surface RT).

Зафиксировав незаинтересованность как разработчиков, так и пользователей в очередной "плиточной" системе, Microsoft в 2018 году прекратила основную поддержку RT и закрыла магазин приложений, превратив устройство в бесполезный медиа-плеер. И хотя расширенная поддержка ОС действует до 10 января 2023 года, сейчас покупатель устройства на Windows RT стоит лишь с расчётом переустановки системы (что далеко не всегда реализуемо).


В 2016 году Microsoft выкатили на рынок другую ОС для сенсорных устройств, на этот раз настроившись на смартфоны и небольшие планшеты — Windows 10 Mobile. Система позиционировалась как актуальная замена Windows Phone 8.1 и предлагала разработчикам возможность упрощённой рекомпиляции iOS-приложений под систему, а пользователям — кнопку "Пуск" и мобильные версии классических Microsoft-приложений (Microsoft Edge, Проводник, Skype и даже Office Mobile). Поддержка Fall Creators Update, последней версии неудачной системы, закончилась 14 января 2020 года, и с того времени Microsoft больше не экспериментировала с выпуском "мобильных" версий своего самого популярного продукта.


TempleOS

В отличие от других систем в сегодняшнем списке, TempleOS была разработана одним человеком и никогда распространялась на коммерческой основе. Тэрри Девис, единственный разработчик и автор TempleOS, описывал ядро как способ общения Бога с людьми, который он узрел в своих ведениях, а себя многократно называл "умнейшим программистом из когда-либо живших". Известно, что Дэвис был убежденным католиком, страдал от шизофрении и ему часто приходилось жить на улице.

За время разработки одинокий программист опубликовал множество видео на своих страницах в социальных сетях, а к моменту его гибели работа Дэвиса над собственной операционной системой получила широкое освещение в СМИ. В 2017 году установленная версия TempleOS была презентована во Франции на выставке работ в жанре ар-брют. Дэвис был сбит поездом в 2018 году в возрасте 48 лет, а специалисты так и не смогли установить, было ли происшествие самоубийством или трагической случайностью.

Несмотря на ограниченность и замкнутость системы, а также её неактуальность уже на момент релиза, TempleOS как результат работы одного психически нестабильного человека действительно впечатляет. На сегодняшний день ядро признано общественным достоянием и распространяется по модели open source.

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