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На протяжение всей истории персональных компьютеров производители выпускали на рынок немало необычных или даже странных устройств. И хотя с каждым годом вычислительные машины становились и становятся всё мощнее, а спектр доступных девайсов всё разнообразнее, страсть некоторых производителей к экспериментам со своей продукцией не угасает.

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Во-многом, именно желание сделать своё устройство заметным и выделяющимся на фоне конкурентов сподвигает как "гаражные компании", так и транснациональные корпорации на своего рода эксперименты, удачные или не очень. В сегодняшней статье мы бы хотели поделиться списком таких неординарных компьютеров, которые способны рассмешить, удивить или хотя бы заинтересовать.





IASIS ia-7301

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Возможно, вы уже видели подобные устройства в футуристических фильмах, снятых на заре девяностых, или в юмористических передачах, однако для своего времени вышедший в 1976 IASIS ia-7301 был настоящим прорывом — взглядом в будущее. Устройство, часто называемое "компьютер в книге", представляет собой предназначенный для обучения микро-ПК на базе микропроцессора Intel 8080.

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В комплекте с устройством поставлялся мануал на 250 страниц, разъясняющий азы программирования, однако не поставлялся блок питания — пользователь должен был докупать его отдельно. Возможно, именно с авторов ia-7301 взяла пример Apple со своим стремлением минимизировать комплектацию своих продуктов.

Базовая версия компьютера стоимостью $450 поставлялась с 1 КБ постоянной памяти, небольшим монитором, 1 КБ ОЗУ и двумя портами, созданные же с помощью девайса программы сохранялись с помощью стандартного магнитофона. Дополнительные платы расширения, также производившиеся компанией Iasis, позволяли существенно увеличить объём памяти ia-7301 и подключить к нему сторонние аксессуары (Телетайп, телевизор, клавиатуру).





Несмотря на портативную природу устройства, ia-7301 с трудом можно назвать удобным: компьютер предполагает использование вместе с книгой, однако постоянно носить с собой тяжёлую папку даже в конце семидесятых был готов далеко не каждый. Отчасти поэтому подобный форм-фактор быстро забыли, а сегодня "компьютер в книге" выглядит как что-то из видеоигрового мира Fallout.

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Compaq Presario 3020

Внешне напоминающий раритетный кассовый аппарат моноблок Presario 3020, выпущенный американской компанией Compaq в 1996 году, был предназначен совсем для других задач, а именно — выполнять все функции домашнего компьютера, не занимая при этом много места в квартире.

Сегодня чудо дизайнерской мысли конца 90-х может справиться разве что с ролью необычной печатной машинки или послужить ретро-сетапом для нативного запуска классических игр под DOS и Windows 95/98. Встроенный в моноблок модуль модема позволяет использовать Presario 3020 в качестве факса, а CD-дисковод на 4 компакт-диска позволяет превратить ПК в незамысловатую стереосистему.

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Тем не менее, в эпоху своей "молодости" Presario 3020 выглядел далеко не заурядной машинкой: Intel Pentium частотой 200 МГц, видеокарта S3 Aurora64V+, предустановленный Windows 95, объём ОЗУ, расширяемый до 128 МБ и внушительное количество разъёмов покоряли сердца компьютерных специалистов того времени. Выразительной же "особенностью" Presario 3020 является подвижный монитор, позволяющий наклонить 12" LCD дисплей как душе угодно.





Intel Ottoman PC

Компания Intel, известная всему миру как лидер в области производства центральных процессоров, раннее не гнушалась разнообразных экспериментов. Так, в 1999 году представители компании презентовали миру первый в истории "мебельный компьютер". На стыке веков концептуальные компьютеры пользовались особой популярностью, а борьба компаний-гигантов за первенство в отрасли производства персональных компьютеров вынуждала находить всё новые и новые применения привычным ПК.

Из интервью с главным исполнительным директором компании Крэйгом Барреттом можно узнать, что именно благодаря его влиянию на свет появился этот необычный моноблок с мягким пуфиком сверху. Плюхнувшись на один из концептов компьютеров будущего своих дизайнеров, он сказал: "Это же компьютер-тахта: ты должен быть способен сидеть на этой чертовой штуке!"

Вопреки ожиданиям, официальные представители Intel не рекомендовали своим клиентом сидеть на своём новом устройство, предлагая вместо этого его в качестве "мягкой мебели для отдыха ног". Задумка дизайнеров сделать персональный компьютер непримечательным предметом домашнего интерьера, к сожалению, провалилась, и об Ottoman PC,оснащенным ЦП на базе Intel Pentium III, 15'' монитором, беспроводной клавиатурой, DVD-дисководом и видеокамерой, вскоре забыли. Нельзя, однако, не подметить труда дизайнеров компании, которые смогли предложить миру по-настоящему футуристическое устройство.





Samsung SPH-9000

Компьютеры с разделёнными экранами или расширенными дисплеями — совсем не новшество в нашем постиндустриальном обществе, но видели ли вы когда-нибудь ноутбук с раздвижной клавиатурой? На самом деле, причина подобного решения дизайнеров Samsung очевидна — это экономия пространства.

Позиционируясь как гибрид компьютера и мобильного телефона, SPH-9000 полностью не соответствовал представлениям ни об одном из указанных устройств. Слишком большой для телефона и слишком маленький для ноутбука, портативный компьютер класса UMPC (Ultra Mobile PC), от южнокорейской компании предназначался для использования в качестве миниатюрной рабочей машинки, соответствуя современному форм-фактору планшетных компьютеров.

Появившись в продаже в 2006 году, UMPC поставлялся с поддержкой телекоммуникационной технологии Wi-Max, 5'' светодиодным экраном и встроенной камерой. На устройство предустанавливалась Windows XP, специально оптимизированная под маломощное устройство. Выйдя во время лидерства на рынке миниатюрных рабочих устройств бюджетных КПК, SPH-9000 провалился в продаже, приобретя культовый статус в скромном обществе гиков-поклонников.





Maxdata Belinea s.book 1 Mini-Note

Необоснованно длинное наименование данного ноутбука прекрасно сочетается с его неоправданно усложнённым форм-фактором. Всё дело в том, что в 2008 году известные американские компании по производству электроники Via Technologies и Maxdata, решили объединиться и выпустить портативный компьютер со съемным ручным модулем Skype, который позволял бы занятым профессионалам легко подключаться к разговору прямо по "телефону" на ходу.

Необычная форма и функционал устройства действительно привлёк интерес потребителей и девайс приобрел популярность, когда впервые вышел в релиз в Германии. Однако тот факт, что маркетологи не особенно волновались относительно названия устройства в сумме с посредственной производительностью девайса не позволил спросу на s.book 1 Mini-Note долго оставаться высоким.

Встроенный в ПК телефон для Skype, будучи, конечно, уникальным, оказался неудобным и бесполезным для большинства пользователей решением. Вскоре после спада популярности ноутбук был снят с продажи и больше не появлялся на рынке.





Barbie PC

На стыке веков, почти через 50 лет после запуска серии кукол Барби, лидерам компании Mattel пришла в голову гениальная идея. Продажи всевозможных аксессуаров, игрушек, ланч-боксов, одежды, обуви, палаток и других товаров достигли своего пика — нужно было двигаться дальше. Так, в 2000 году компании Mattel и Microsoft решили выпустить фирменный Барби-ПК, специально оформленный под юную женскую аудиторию.

В то время как Mattel взяла на себя дизайн и оформление, сторона Microsoft занялась железом и программным обеспечением. Система поступила в продажу в США 2000 году в комплекте со стильным ковриком для мыши и чехлом для компакт-дисков. В качестве предустановленной ОС выступила Windows 98.

Хотя система быстро приобрела популярность и хорошо продавалась, она недолго оставалась на рынке, поскольку была достаточно нестабильной: пользователи устройства нередко отмечали, что компьютер был подвержен случайным системным сбоям.





Maingear Prysma

В 2006 году Maingear, американский производитель специализированных игровых устройств, выпустил Prysma Media Center PC – домашний компьютер, а по совместительству – медиацентр, имеющий форму призмы, что следует из названия.

Базовая версия располагала достаточно производительным центральным процессором Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz, видеокартой GeForce 7600, располагала технологией цифрового дома Intel VIIV, поставлялась с 512 Mб ОЗУ, HDD на 80 Гб, а также 7.1 Intel HD Audio. При этом Maingear Prysma сложно назвать бюджетным устройством – стоимость базовой комплектации на старте составляла $1752, а за дополнительные $300 можно было приобрести дополнительные элементы для апгрейда.

И хотя необычная форма устройства привлекала внимание, подобный форм-фактор не отличался особым удобством и вскоре канул в небытие, а Maingear Prysma так и не обзавелась обновлённой версией.





Amtek Origami T700

В 2006 году Microsoft решили поэкспериментировать с форм-фактором UMPC и совместно с малоизвестной компанией Amtek выпустили карманный мини-ПК Origami T700.





При весе в 1 кг и размерах около 23x15x2.5 см устройство планировалось оснастить четким сенсорным 7'' WVGA-экраном с разрешением 840x480. В эпоху, когда планшеты ещё практически не были представлены на рынке, устройство выглядело взглядом в будущее – удобный слайдер, Bluetooth-адаптер, USB-разъём и полноценный Windows XP на борту обеспечивали пользователю удобство в использовании.

К сожалению, процессор VIA C7M “Esher” с тактовой частотой 1 ГГц в сочетании с 256 Мб оперативной памяти, частично задействованной под встроенное графическое ядро чипсета VIA VN800/VT8237R, откровенно говоря погубил устройство, сделав его тормозящим и неэффективным девайсом, отчего об Origami T700 вскоре забыли.

Intel Honeycomb Glacier

К сожалению, в наше время компании всё реже и реже решаются на настолько необычные эксперименты со своей продукцией, однако иногда всё-таки выпускают на рынок устройства, вдыхающие новую жизнь в приевшиеся концепты. Сегодняшний список нельзя было не завершить концептуальным игровым ноутбуком Honeycomb Glacier, показанным компанией Intel в 2019 году.





Игровое устройство, оснащенное восьмиядерным CPU и достаточно производительной видеокартой Nvidia GeForce GTX 1070, сильно выделяется своим внешним видом: два экрана, расположенные друг над другом, два ряда петель и возможность настройки угла наклона дисплеев делают ноутбук крайне удобным и мультифункциональным устройством. При этом в отличие от концептов-перевёртышей, популярных несколько лет назад, в Honeycomb Glacier оба экрана всегда находятся перед глазами.

По замыслу дизайнеров, основной экран диагональю 15,6" и разрешением 1920x1080 предназначен для игр, а дополнительная панель диагональю 12,3'' и разрешением 1920 x 720 позволяет удобно расположить панель управления стримом, окно чата, социальные сети или дополнительные материалы для игры.





К сожалению, устройство так и не поступило в массовую продажу, что лишь ещё раз подтверждает параноидальную осторожность современных корпораций. Стоит ли ожидать изменения обстановки в дальнейшем? Возможно, Valve с их уникальным портативным компьютером Steam Deck удастся растормошить конкурентов, однако если это и произойдёт, выпуска в массовую продажу новой волны концептуальных ПК всё же придётся подождать.