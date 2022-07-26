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О самых маленьких игровых консолях

Вспоминаем самые миниатюрные игровые приставки из когда-либо выпущенных и рассуждаем об их актуальности
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В эпоху монополизации игровой индустрии увлечённую консольную публику уже не так просто удивить количеством терафлопс или поддержкой 4K в свежих релизах: конкуренты борются на поприще эксклюзивов, удобства и дешевизны своей экосистемы, а сторонние производители стараются охватить небольшую группу поклонников ретро-гейминга или настоящих гиков, млеющих перед портативными вариациями Gamecube и Playstation 2.

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Тем не менее, на рынке игровых приставок всё ещё можно найти интересные устройства в различных категориях. О самых крохотных, в буквальном смысле, мы сегодня и поговорим. И хотя небольшими можно назвать и современный Nintendo Switch Lite, и последнюю портативную консоль от Sony — Playstation Vita, упоминать о них мы сегодня не будем, так как в своей категории "портативок" эти устройства вовсе не являются миниатюрными и не дарят игрокам никакого уникального опыта благодаря своему размеру и конструкции.

 

Playdate

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Несмотря на архаичный внешний вид, монохромный дисплей и наличие крутящейся ручки, портативная приставка Playdate, разработанная компанией Panic в сотрудничестве со шведской компанией по производству электроники Teenage Engineering, вовсе не является пришельцем из далекого прошлого — устройство поступило в продажу 18 апреля 2022 года, став идеальной платформой для инди-студий, создающих авторские проекты, не способные тягаться с последними AAA-тайтлами в вопросах графики, кинематографичности и количества активностей. На сегодняшний день Playdate поставляется с 24 пре-установленными играми, а количество её эксклюзивов только растёт.

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Конечно, технически Playdate вряд ли кого-то удивит. Консоль оборудована микроконтроллером ESP32, 16 Мб ОЗУ и 2 Гб ПЗУ, модулями Wi-Fi и Bluetooth. Помимо этого, на корпусе имеется порт USB-C, а также 3,5 мм-аудиоразъём. Отличительной особенностью портативки является её небольшой размер, который составляет всего 76×74×9 мм, то есть примерно с половину современного смартфона.

Кроме того, на корпусе сбоку расположена заводная ручка, которая задействуется в игровом процессе и позволяет своеобразно управлять происходящим на экране. В целом, Playdate подойдёт тем, кто готов отдать $179 ради новых игровых ощущений и не боится инди как жанра. Советовать Playdate в качестве полноценной замены портативной игровой консоли от Nintendo было бы кощунственно — у устройств совершенно разные приоритеты и способы использования.

 

Miyoo Mini

В отличие от Playdate, Miyoo Mini не является уникальным устройством и не имеет собственных эксклюзивов. Являясь одним из десятков подобных портативных ретро-консолей на рынке, Miyoo, тем не менее, предлагает располагает некоторыми преимуществами: это и миниатюрные габариты устройства (93.5x65x18 мм), и возможность эмуляции целых 48 консолей: от Atari 2600 до Playstation One, и хорошая автономность (до 6 часов работы), и высокое качество сборки, чем не могут похвастаться другие китайские производители.

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Самым же весомым аргументом в сторону консоли является поддержка открытой операционной системы Onion OS, специально разработанной для Miyoo Mini и оптимизированной под RetroArch. Операционка серьёзно расширяет спектр возможностей пользователя консоли, позволяя устанавливать собственные темы в меню, настраивать интерфейс, устанавливать таймер активности в играх, сохранять настройки и прогресс для разных пользователей и др.

Стоит также упомянуть, что экран устройства выполнен в формате 4:3, а значит играть на нём в классические проекты с Gameboy, NES/SNES и прочих можно без раздражающих чёрных полос, что положительно сказывается на игровом опыте. В общем и целом, для устройства за 3-4 тыс. рублей детище Miyoo предлагает внушительный функционал и с учётом своего размера и форм-фактора является, наверное, самым выгодным девайсом для эмуляции классических игровых приставок.

 

Playstation TV

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Не отходя далеко от темы портативных игровых устройств, вспомним PS Vita TV или просто PS TV, которая на данный момент является самой миниатюрной консолью Sony, будучи даже меньше переизданной Playstation Classic, габариты которой равны 149x33x105 мм (размер же PS TV составляет всего 65x105x13.6 мм).

К сожалению, несмотря на относительно скромную стоимость и нацеленность на широкую целевую аудиторию (PS TV по задумке создателей должна была стать своеобразным гибридом ТВ-приставки и игровой консоли), Playstation TV не было суждено стать успешной. В виду отсутствия уникальных фишек (всеми возможностями PS TV располагала портативная Playstation Vita) и малой производительности, устройство было достаточно быстро забыто как пользователями, так и разработчиками ПО.

Тем не менее, вместе с определенным "ренессансом" PS Vita и активной поддержкой со стороны сообщества, потенциал PS TV также начал раскрываться. Сегодня прошитая PS TV способна поддерживать любые хоумбрю-приложения "Виты" и десятки эмуляторов, доступных её портативному собрату.

 

Nintendo Game Boy Micro

Вопреки заблуждениям, самая маленькая игровая приставка другой известной японской компании была выпущена задолго до Nintendo Switch — нынешнего флагмана "Большой N" — и даже раньше портативок серии Nintendo DS. Став частью популярнейшей серии консолей Game Boy, Game Boy Micro с габаритами в 50×101×17,2 мм завоевала популярность среди фанатов и коллекционеров, однако в коммерческом плане была полностью уничтожена вышедшей немногим позже Nintendo DS Lite. 


Несмотря на то, что сейчас Game Boy Micro можно найти только на вторичном рынке по неоправданно высокой цене, обмолвиться о дизайне и функционале устройства стоит. Повторяя форму и размер классического контроллера от NES, Micro представляла из себя одновременно удобнон и стильное игровое устройство, однако возможности её были несколько ограничены.

Во-первых, для Game Boy Micro была заявлена лишь поддержка картриджей от Game Boy Advance (без совместимости с более ранними Game Boy и Game Boy Color). Во-вторых, из девайса была вырезана возможность сетевой игры с помощью Link-кабеля и беспроводного модуля, доступная в GBA. В виду ограниченности функционала Micro и высокой популярности серии DS, Nintendo удалось продать всего 2,4 млн устройств по всему миру.

Funkey S

Самой же миниатюрной консолью в нашем списке и одной из крохотнейших игровых приставок в принципе является портативка-брелок Funkey S. Родившись из проекта на Кикстартере, Funkey S завоевала одобрение геймеров, экономящих место в своих карманах. Благодаря нацеленности создателей на максимальную эргономичность и выбранному форм-фактору Gameboy Advance SP, устройство вышло удобным в использовании как дома, так и в транспорте.

Конечно, возможности Funkey S не так велики, однако консоль без проблем справляется с эмуляцией игр с NES, SNES, Sega Genesis, PlayStation, Game Boy Advance, GameGear, Atari и других классических платформ из-под собственной хорошо оптимизированной операционной системы FunKey-OS. Размер же устройства составляет всего 42.5x44.5x13.8 мм.

Отдельно стоит отметить то, как хорошо совмещены дизайн и функционал приставки. Благодаря специальному креплению и шнурку для ключей Funkey S удобно использовать в качестве брелока, а функция Instant Play позволяет не волноваться о длительных загрузках и сохранениях, настраивая пользователя на короткие игровые сессии по пути на работу или учёбу. Можно также обратить внимание на труд дизайнеров интерфейсов, работающих над Funkey S — их стараниями все меню, списки и текстовые уведомления отлично читаются даже в дороге.

Итоги

Если вы цените минимализм и действительно хотите приобрести себе миниатюрное игровое устройство, то на сегодняшний день выбор достаточно широк как в сфере портативок, так и в сфере стационарных консолей. Другой стороной монеты, однако, является тот факт, что большинство подобных девайсов является нишевым продуктом, рассчитанным на относительно небольшую аудиторию, а потому ожидать от таких приставок огромной производительности и свежих релизов всё-таки не стоит.

В любом случае, надеемся, что нам удалось удивить вас сегодняшней подборкой, а также напоминаем, что в комментариях вы всегда можете напомнить нам о других подходящих устройствах, о которых мы почему-то не упомянули.

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