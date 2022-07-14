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Третий сезон веб-сериала "Пацаны" (The Boys), выпускающегося на платформе Amazon Prime Video, подошел к концу, однако уже подтверждено начало съемок продолжения картины. И если вам действительно понравился мрачный тон сериала, деконструирующий супергеройский жанр и разбавляющий его вкраплениями личной драмы, криминального боевика и взрослого триллера, то вам точно захочется скрасить ожидание следующего сезона чем-нибудь похожим.

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Занять вас на время отсутствия на экранах Билли Бутчера и компании смогут... видеоигры! И хотя Кодзима пока не планирует браться за проект в духе сериала, мыслями о котором он не так давно поделился в своем Twitter, несколько действительно похожих на "Пацанов" игр у нас для вас найдётся...

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InFamous

Вышедший в 2009 году эксклюзив Playstation 3 ближе других видеоигр походит своим настроением на сериальный "исходник". Действие "Дурной репутации" (именно под таким названием игра была официально выпущена в России) разворачивается на улицах вымышленного американского города Эмпайр-Сити, погрузившегося в хаос после взрыва экспериментальной лучевой бомбы, в эпицентре которого оказался обычный курьер Коул МакГрат. В результате выброса энергии Коул получил сверхъестественные способности, позволяющие ему управлять электричеством, швыряться молниями, перемещаться по линиям электропередач и вытворять прочие супергеройские трюки.

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Параллелей между InFamous и The Boys можно провести достаточно: в обоих произведениях появляется обычный молодой парень, который в мгновение ока получил в своё распоряжение невероятную силу, поднимаются вопросы психологических проблем героев, нравственности обладателей суперсил и их ответственности за свои действия. Более того, как и в "Пацанах", мотивацией главного героя, идущего против правительственных и иных структур, является месть за близкого ему человека.

В отличие же от сериала, над сюжетом которого обычные зрители не властны, InFamous предлагает игрокам влиять на происходящее, принимая по ходу игры ряд сложных морально-этических решений, выбирая ту или иную сторону в конфликте. Ощущение собственной вовлечённости в происходящее, создаваемое свободой выбора, выгодно выделяют InFamous на фоне других супергеройских видеоигр.

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Нельзя не сказать пару слов и о геймплее InFamous: сочетая в себе элементы шутера от третьего лица, платформера и RPG, игра не дает геймерам заскучать, постоянно подкидывая новые игровые возможности для осваивания. Кроме того, в зависимости от выборов игрока меняются и способности Коула, что позволяет вам создать как собственного Хоумлендера, обладающего невероятной силой и абсолютно не считающегося с людскими потерями, так и мужской аналог душки Старлайт.





Prototype

Как и InFamous, Prototype вышла в 2009 году, предложив игрокам во-многом схожий игровой опыт. Да, в отличие от рассмотренного выше проекта, здесь нет сложных выборов, а характер главного героя прописан заранее. Тем не менее, основная канва повествования перекликается как с InFamous, так и с "Пацанами". Алекс Мерсер, получив сверхспособности, противостоит гигантской корпорации "Гентек", испытывающей на людях биологическое оружие, превращавших тех в мутантов, обладающих нечеловеческой силой.





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Prototype точно нельзя назвать детской игрой — игровой процесс проекта нередко сводится к разрыванию и разрезанию мутировавшими конечностями-клинками противников, среди которых оказываются как наёмники корпорации, так и бесчеловечные мутанты. Разгуляться Алексу есть где: действия игры, как и события сериала, происходят в столице Соединённых Штатов, которая изначально полностью доступна для изучения.

Мрачный тон повествования, безэмоциональность главного героя и его постепенное падение как личности напоминают арку Хоумлендера в сериале, однако этим сходство произведений не ограничивается. Исследуя темы влияния крупных компаний на жизнь обычных людей и поднимая в сиквеле вопрос мести по отношению к существу, во многом превосходящему своими способностями обычных людей, создатели Prototype приходят к тем же выводам, что и авторы веб-сериала.





The Punisher

Создатели оригинальной серии комиксов The Boys, Гарт Эннис и Дарик Робертсон, не скрывают, что вдохновлялись персонажем Карателя из вселенной Marvel Comics, формируя личность Билли Бутчера, а потому неудивительно, что выпущенная в 2005 игра по одноимённому фильму Джонатана Хенсли во-многом напоминает дух нашего любимого сериала.

Главный герой, Фрэнк Кастл, более известный под псведонимом "Каратель" так же, как и Билли, не чурается ругани, действует крайне радикально и расправляется со всеми, кто сеет хаос и беззаконие в городе. Отличительной особенностью шутера являются перерывы на допросы — жестокие сцены издевательства над преступниками, выполненные в качестве мини-игр, осуществляемые Фрэнком с целью получить ценную информацию.

В игре также присутствуют другие персонажи серий комиксов Marvel: Железный человек, Ник Фьюри, Чёрная вдова, Сорвиголова, Меченый, Кингпин и другие, к которым Фрэнк относится либо с подозрением, либо с явным презрением.





Injustice: Gods Among Us

От игр от третьего лица перейдем к более специфическому, но без того не менее увлекательному жанру — файтингам. Вышедшие в 2012 и 2017 годах части франшизы Injustice предлагают взглянуть на супергеройскую вселенную DC под другим, более мрачным углом. Во франшизе Injustice герои действуют гораздо более радикально, не гнушаясь убийством и издевательством над своими противниками, а классический герой комиксов Супермен так и вовсе превращается в копию Хоумлендера, безжалостного тирана и убийцу.

Становясь вместе с Чудо-женщиной во главе Режима Единой Земли, Супермен нарекает себя Верховным Канцлером и устанавливает диктатуру на всей территории планеты. Противостояние нового мирового правительства и повстанческих сил под руководством Бэтмена напоминает конфликт, лежащий в основе "Пацанов", а эффектный экшен, разбавленный часами грамотно поставленных сюжетных кат-сцен, не дает заскучать и постоянно держит игрока в напряжении.





Saints Row IV

Несмотря не то, что четвёртая часть культовой серии "Святых" отошла от привычных канонов и подверглась на релизе серьёзной критике за повторное использование ассетов предыдущей части, нельзя не подчеркнуть схожесть основных тем проекта студии Volition и "Пацанов". Будучи ироническим высказыванием разработчиков на тему супергероев, Saints Raw IV предлагает игрокам классический для франшизы чёрный юмор, динамичный геймплей и взаимодействие гротескных, но запоминающихся персонажей.

И хотя "четвёрка" не отличается особенной сюжетной глубиной или драматичностью повествования, она способна завлечь огромным количеством разнообразных активностей, разбросанных по всему Стилпорту, месту действия игры, широким спектром возможностей для перемещения, взаимодействия с окружением и ведения боя, а также большим количеством отсылок к классическим голливудским блокбастерам вроде "Матрицы", "Звёздных войн" или "Людей в чёрном".





Wonderful 101

Менее похожим на "Пацанов" проектом, который, тем не менее, может прийтись по душе фанатам "Семёрки", является Wonderful 101 — игра, разработанная в 2013 году студией PlatinumGames в качестве эксклюзива для консоли Nintendo Wii U. В качестве геймдизайнеров Wonderful 101 выступили Хидэки Камия и Ацуши Инаба, авторы Okami и Viewtiful Joe, а игра получила восторженные отзывы от критиков.

Игрокам предстояло взять под свой контроль сразу сотню супергероев, каждый из который обладал уникальным набором разрушительных сверхспособностей. Изометрическая камера позволяла всегда держать свою супер-армию в поле зрения и использовать построение персонажей и "морфинг" (сочетание) их способностей в качестве дополнительной геймплейной возможности.

В феврале 2020 года был анонсирован ремастер игры для Windows, Nintendo Switch и PlayStation 4, который был полностью профинансирован с помощью краудфандинга. Обновлённая версия проекта увидела свет в мае 2020 года, став первой видеоигрой, самостоятельно изданной PlatinumGames. На данный момент игра доступна для покупки в Steam, Eshop и PSN, а командой энтузиастов даже был выпущен русификатор.





The Darkness II

В сиквеле The Darkness, шутера и психологического хоррора об одержимом силами тьмы наёмном убийце Джеки, также прослеживаются идеи, заложенные в сериал от Amaxon. Может ли человек (пусть он и не считает себя виноватым) оставаться собой, верша судьбы людей и распоряжаясь их жизнями? Является ли месть решением любых проблем и можно ли искупить свои грехи причинением вреда другим людям? На все эти вопросы старается ответить и вторая часть "Тьмы", и The Boys.

Разница лишь в том, что в мире The Darkness нет супергероев и суперспособностей в привычном понимании этого слова. По улицам не летают парни в плащах и обтягивающих трико, а банки не грабят суперзлодеи. Авторы игры выбрали гораздо более приземлённый, но оттого не менее привлекательный сеттинг — постепенно узнавая больше о способностях и личности Джеки, мы проникаемся состраданием и даже уважением к глубоко трагичному по своей сути персонажу.

Геймплейно The Darkness II представляет из себя классический линейный шутер от первого лица, отличающийся от других лишь возможностью использовать сверхъестественные демонические способности и прибегать к помощи Беса — напоминающего гремлина создания, игровой процесс за которого напоминает классические стелс-игры.

Итоги

Конечно, ни одна из рассмотренных сегодня игр полностью не соответствует вселенной "Пацанов" и перекликается с веб-сериалом лишь в отдельных моментах, поднимаемых темах, сеттинге или характере персонажей. Стоит ли надеяться на игровую версию The Boys (особенно с учётом ошеломительного успеха сериальной адаптации), покажет лишь время. Хочется лишь заметить, что на сегодняшний день, с продлением сериала на четвёртый сезон, для этого создались все предпосылки.

Мы уверены, что многим фанатам картины придутся по вкусу предложенные нами видеоигровые развлечения, а потому предлагаем вам продолжить наш список, избегая отнюдь очевидных сравнений, а также поделиться собственными предположениями относительно игровой адаптации комикса/сериала и студии, которая могла бы заняться подобным проектом.