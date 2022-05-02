За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На сегодняшний день Amazon является одной из крупнейших мировых компаний и во многом выступает лакмусовой бумажкой для определения основных тенденций поведения корпораций по всей планете. О многих проблемах корпорации, включая ужасные условия труда, трату миллионов на борьбу с профсоюзами и дискриминацию работников, известно давно, но догадывались ли вы, что всё это – лишь верхушка айсберга?

реклама

Но перед тем, как приступить к сути, позвольте обратиться к вам, читатели. Позволили бы вы неизвестному вам человеку постоянно следить за вами, снимать вас на видео, подслушивать, о чём вы говорите в собственном доме, а после – сохранять записи? Скорее всего, вы категорично против подобных нарушений личного пространства и всех гражданских прав. Но ведь именно этим занимается Amazon как в отношении своих сотрудников, так и в отношении клиентов, пользующихся услугами компании.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом RTX 4000 в продаже за 131 000р Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 98" Samsung 4K - 3 419 000р S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Обо всем по порядку…





Слежка за водителями

реклама

На сегодняшний день в компании насчитывается 1,3 млн сотрудников по всему миру, и ежегодно это количество растет. В штате компании есть все: от водителей и грузчиков, до нейротехнологов и инженеров-программистов. И за всеми этими работниками ведется постоянное наблюдение.

В начале 2021 года водители Amazon, многие из которых привлечены со стороны и даже не работают на компанию, внезапно узнали, что все фирменные фургоны теперь оснащаются миниатюрной камерой с углом обзора в 360 градусов и биометрическими сенсорами. Согласно опубликованным данным, датчики отслеживают, отводят ли водители взгляд от дороги, превышают ли среднюю скорость, часто ли они зевают. Результаты наблюдения в формате записей или даже в режиме реального времени затем отправляются менеджерам, которые анализируют ее и принимают решения относительно наказания работников. Большинство водителей остались крайне недовольны подобным нововведением, а некоторые даже уволились, но руководство компании решило оставить камеры в салонах.





Контроль за складскими работниками

реклама

За два года до этого, в апреле 2019 года компания внедрила похожую систему на территории своих складских помещений. Программа, отслеживающая "нерабочее время" складских работников и количество времени, которое они тратят, не реализуя напрямую свою трудовую функцию, подключается к камерам в помещении и осуществляет постоянную слежку за всеми рабочими на территории. Система, согласно опубликованной Insider информации, может даже уволить работника склада без непосредственного участия в этой процедуре руководителя или менеджера. В ответ на вопросы о введенной системе представители Amazon сообщили, что "это неправда, что сотрудники могут быть уволены с помощью автоматической системы". Сторона компании утверждала, что, несмотря на действие системы автоматизированного отслеживания, все кадровые решения принимаются исключительно менеджерами.





В 2020 году, с началом пандемии COVID-19, в действие также вступила другая программа, названная "помощником по социальному дистанцированию". Также оперируя данными с камер, она считывала положение сотрудников в пространстве и предупреждала, когда те подходили слишком близко друг к другу.

Видео, опубликованное в июне 2020 года, демонстрирует, как работает удаленный "помощник": рабочих всегда окружают зеленые круги, меняющие цвет на красный, если те приближаются друг к другу ближе, чем на 6 футов.

реклама





Борьба с профсоюзами: "Тепловые карты" и агентство Пинкертона

В апреле того же года стало известно, что после приобретения сети супермаркетов Whole Foods Market, Amazon стала постоянно анализировать десятки факторов, указывающих на популяризацию у работников магазинов профсоюзных настроений. Среди отслеживаемых данных было расстояние от магазинов до зданий профсоюзов, количество подаваемых жалоб на персонал в каждом конкретном магазине. Руководство Amazon регулярно получало "тепловую карту", на которой изображались магазины и отражалась популярность профсоюзов в каждом из них.

В ноябре 2020 слитые подразделением Vice, Motherboard, документы показали, что Amazon заключало договоры со шпионским агентством Пинкертона, которое в последнее время известно своей антипрофсоюзной деятельностью, суть которых заключалась в шпионаже за складскими работниками компании по всей Европе. Уже в декабре оперативники из агентства внедрились в проводимую забастовку в Барселоне, составив детальный отчет о присутствовавших на ней рабочих и журналистах. На это руководство Amazon отреагировало, сухо заявив, что "любая деятельность, которую мы предпринимаем, полностью соответствует местному законодательству и осуществляется с полного ведома и поддержки местных властей".





Они следят за всем, что вы делаете

Но оставим работников Amazon в покое. "Работают в корпорациях-монополистах – сами виноваты!", — возможно, скажете вы. Знаете ли вы, однако, что подобными вещами занимаются абсолютно все крупные компании, только уже в отношении собственных клиентов и пользователей?

В 2021 году депутат от штата Вирджиния, доктор Ибрахим Самира отправила запрос в Amazon с требованием предоставить всю имеющихся у них персональную информацию о ней. Какого же было ее удивление, когда в ответ она получила список из более 1000 телефонных звонков, а также записи о каждом ее действии.





Так, например, на серверах компании хранилась даже информация о том, какую часть Корана прослушала женщина 17 декабря прошлого года. Корпорация располагала информацией о каждом поисковом запросе, о каждой прочитанной книге и о самых деликатных запросах на интернет-формах.

"Чем они там занимаются: продажей товаров или шпионажем за обычными людьми?" — высказалась по этому поводу доктор Самира.

Сегодня Amazon собирает данные о собственных пользователях с помощью всех своих устройств, начиная серией электронных книг Kindle и заканчивая камерами "умного дома" и фитнес-трекерами. Устройства с поддержкой Alexa ведут круглосуточную аудиозапись в домах людей, а камеры видеонаблюдения Ring фиксируют личность каждого попавшего в поле наблюдения человека.

С помощью полученной информации составляется "профиль" человека, содержащий такие данные, как рост, вес, состояние здоровья, этническая принадлежность и даже политические предпочтения, не говоря уже о любимых книгах и товарах. Само собой, компания располагает и данными о местоположении лиц, а также времени, когда они пересекаются.

Предоставленные по запросу журналиста сведения показали, что Amazon собрал более 90 тыс. аудиозаписей членов его семьи с помощью "умной колонки" Alexa в период с декабря 2016 по июнь 2017 года — в среднем устройство делало около 70 аудиозаписей в день – все они отправлялись на сервера компании. На записях можно услышать названия любимых песен, имена детей, а также более интимные сведения о жильцах дома.

В заявлении Amazon сообщается, что ученые и инженеры компании работают над улучшением технологии звукозаписи и предотвращением ложных срабатываний колонки, однако насколько такие заявления обоснованы не представляется возможным. Представители компании также заявили, что предупреждают клиентов о том, что все сделанные записи сохраняются, когда те настраивают учетные записи Alexa.





Они делают это намеренно

Говоря об Alexa, нельзя не упомянуть, что Amazon ежегодно нанимает тысячи людей по всей планете, чтобы те помогали улучшать работу цифрового помощника Alexa, а также серии динамиков Echo. Специально подобранные люди слушают случайные записи, сделанные с помощью Alexa. Записи вручную транскрибируются, комментируются, а затем загружаются в ПО колонки в рамках программы по устранению ошибок и пробелов в понимании человеческой речи.

Иногда работники сообщают, что слышат записи, кажущиеся им грустными или даже преступными. Некоторые работники даже заявили, что прослушали то, что, по их мнению, было сексуальным насилием. Для снятия напряжения и обсуждения прослушанного у работников даже есть специальный чат. Представители Amazon сообщают, что у компании есть свои процедуры, которым должны следовать все работники, которые слышат что-то неприятное, однако двое сотрудников из Румынии заявили, что после обращения к руководству по поводу подобного случая им сказали, что "вмешиваться в работу Amazon не стоит".

По словам двух работников, давших публичные интервью, в домах по всему миру владельцы Alexa и Echo часто волнуются по поводу того, что их могут подслушивать. "Вы работаете на АНБ?", "Алекса, нас слышит ещё кто-то?" - такие обращения к "умной колонке" запросы являются одними из самых популярных.





Зачем они это делают?

В отчете, которые был опубликован совсем недавно, сообщается, что Amazon использует собранные голосовые данные со всех своих устройств для показа таргетированной (индивидуализированной рекламы) в собственных приложениях и в браузере. Совместный отчёт, подготовленный исследователями из ряда американских университетов, говорит о том, что действия Amazon не соответствуют даже собственной "политике конфиденциальности".





Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что как Amazon, так и третьи стороны (включая рекламные компании) собирают персональные данные о всех взаимодействиях с Alexa и делятся ими со своими рекламными партнерами (которых у Amazon, к слову, более 40). Затем эти данные, проанализированные и упорядоченные, используются для "определения пользовательских интересов" и "предоставления целевой рекламы на площадках Amazon". Далеко не все компании располагают подобной информацией, поэтому рекламные данные Amazon особенно ценятся на рынке.

Стоит ли говорить, что сам обмен информацией между компаниями уже не безопасен, а отследить, куда именно попали ваши данные или личные аудиозаписи, и как они используются, становится попросту невозможно?





Что с того?

Вопрос, выведенный в подзаголовок, может также посетить ваши мысли. "Какая разница, — подумаете вы, — за кем следит Amazon? Я вашим Amazon и не пользовался никогда!".

Действительно, на российском рынке американская корпорация пока почти не представлена, Alexa до сих пор не знает великого и могучего, а в виду последних событий, вряд ли его и выучит. Но не пользуетесь ли вы популярными поисковиками вроде Яндекс или Google, не напоминают ли вам ничего так усердно рекламируемые "Маруся" или "Алиса"? Не носите ли вы модный фитнес-трекер или "умные часы", напрямую связанные с вашим профилем? Не смотрите ли каждый день в камеры собственного ноутбука и телефона?

Конечно, можно наивно надеяться, что "у нас-то всё по-другому!", но имеет ли такое предположение под собой реальное основание? Этого, боюсь, мы никогда не узнаем.