Перевод статьи инженера-программиста Альфреда Рейнольда Баудиша об Alba: A Wildlife Adventure, сохранении природы, о его отце и о планах касательно разработки собственной видеоигры.





Сегодня я прошел игру Alba: A Wildlife Adventure. В игре вы управляете маленькой девочкой по имени Альба, которая ходит по острову, находит животных и убирает мусор, пытаясь спасти небольшой природный заповедник. Игра, несмотря на то, что она очень веселая и красочная, всё время заставляла меня плакать, потому что напоминала о моем детстве и о том, как рос я сам: я рос так же, как Альба.

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В апреле отмечается Всемирный день Земли, так что это прекрасная возможность рассказать о том, как вырос я, как растёт Альба, и о том, как мой папа сыграл очень важную роль в сохранении природы штата Парана в Бразилии.

Игра напоминает о моем детстве и о моментах, проведенных с отцом. Он профессионально занимался спортивной рыбалкой, у него был рыболовный магазин, собственная рыболовная газета, он проводил рыболовные курсы, а после почти 20 лет вёл собственное телешоу — почти как бразильский Боб Росс, который, правда, учил не рисовать, а ловить крупную рыбу.

Мы всё время ходили на рыбалку, и я с удивлением наблюдал за разными животными, насекомыми, а он все время учил меня важности каждого живого существа, рассказывал о природном балансе и прискорбной деградации природы из-за человеческого влияния.

Куда бы мы ни пошли, везде был разбросан мусор, поэтому мы брали сумки, чтобы убирать его за другими людьми.

Мероприятия по вывозу мусора и образовательные кампании о природе

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Благодаря своей газете отец мог организовывать крупные акции по очистке рек, водохранилищ и озер, в которых семья, собравшая больше всего мусора, получала призы. Такие мероприятия проводились с 1992-го по 1998-й, не реже одного раза в год.

Вот статья, опубликованная в апреле 1997 года в его газете «Pesca Paraná» («Рыбалка в Парана»), в которой рассказывается об одном из мероприятий по уборке. В статье подчёркивается, что из водохранилища были вывезены тонны мусора.

Я рос, участвуя в этих мероприятиях, ведь мой собственный отец был организатором, вместе с мамой и их брендом Peskito. Я был воспитан в менталитете сохранения. Вот письмо в его газету, которое я написал в апреле 1997 года, когда мне было 9 лет:

"Загрязнение разрушает природу и реки. Многие люди, отправляясь на рыбалку, бросают мусор в воду или оставляют на земле. В конечном итоге это приводит к гибели рыбы и уничтожению природы. Если вы идёте на рыбалку, всегда берите с собой полиэтиленовый пакет, чтобы убрать мусор. Таким образом, вы поможете сохранить природу. – Альфред Р. Баудиш, рыбак, 9 лет"

Газета Pesca Paraná за апрель 1997 г., освещающая статью моего отца Рейнольда Баудиша – "Pescador Ecológico" ("Экологический рыболов"). Справа – мое письмо.

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Маленький я справа. Табличка призывает бережно относиться к водоёмам.

В Alba: A Wildlife Adventure вы также будете заниматься очисткой водоёмов, лесов и спасением животных, населяющих прекрасный мир вокруг. Независимо от уровня развития технологий, некоторые люди всегда будут наслаждаться красотами нетронутых частей планеты Земля.

Награды и признание

Примерно в 1996 году мои родители получили награду от полиции штата Парана и правительства штата Парана за свою просветительскую кампанию:

Заселение рыб

С 1994 по 1998 год мой отец также покупал детёнышей рыб (при поддержке некоторых людей и учреждений) и в сотрудничестве с окружной полицией штата Парана заселял некоторые озера и водохранилища:

Природа, рыбалка, ТВ-Шоу

С 2000 года мой отец отказался от ведения газеты и закрыл рыболовный магазин и до 2019 года вёл только свой курс рыбалки и, самое главное, телешоу о рыбалке - Pesca Dinâmica. Всего за эти годы было снято более 2 тыс. выпусков, в которых он, как главный ведущий, много говорил о природе, об очистке рек, сохранении природы и, конечно же, много рыбачил, поскольку рыбалка была в центре внимания.

Все эти годы он был только на телевидении, но около 1800 его видео есть на YouTube: youtube.com/PescaDinamica.

В 2015 году на том месте, где он проводил мероприятия по уборке мусора в 1995 году, снова образовались горы мусора. В одном из эпизодов Pesca Dinamica, узнав об этом, он сказал, что рыболов, который бросает мусор на землю, это не рыболов, а поросёнок.

У моего отца также была коронная фраза, которую он впервые записал в своей книге в 1998 году: «Отпустите рыбу, которую вы поймали сегодня, чтобы ваши дети и внуки могли ловить рыбу завтра», а после – постоянно повторял в своём шоу.

Воспоминания и создание игры на эту тему

К сожалению, мой отец скончался в 2019 году, но оставил после себя великое наследие. Я навсегда запомню всё, чему он меня учил и что показывал. Я навсегда запомню все моменты, проведённые с ним. Я очень люблю природу и до сих пор делаю то же, что и в детстве, например, собираю чужой мусор и часами смотрю на животных и насекомых.

Отец хлопает в ладоши, когда птицы гуара подлетают близко к лодке

Прямо сейчас я также делаю игру обо всем этом, состоящую из моих воспоминаний и связанных с природой моментов, проведённых с моим папой, а вдохновение от Alba: A Wildlife Adventure - это толчок, который мне нужен, чтобы двигаться вперед и закончить свою игру!

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Такие игры, как Alba, очень важны для обучения людей всех поколения и вдохновения их на великие свершения в области защиты природы! Остаётся ожидать дальнейших вестей от Альфреда о его готовящемся проекте.