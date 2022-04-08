В интервью Джек Треттон рассказывает о конкуренции с Microsoft и говорит, что размышляет о покупке новой студии

У бывшего генерального директора PlayStation в США Джека Треттона, безусловно, были как карьерные взлёты, так и падения. И даже несмотря на то, что в его карьере было больше взлетов, чем падений, у самой Playstation, безусловно, было много трудных моментов между 1995 и 2014 годами.

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В своём новом интервью Треттон поделился некоторыми из воспоминаний о своей работе в компании, вспомнив лучшие и худшие моменты своей карьеры, связанные с E3. Среди наиболее положительных — анонс PlayStation 4, которым удалось нанести сокрушительный удар по Xbox еще до релиза обеих консолей.

Кроме того, бывший гендиректор вспомнил культовое видео "инструкция по тому, как делиться своими играми", в котором высмеивалась политика Microsoft в отношении запрета на использование чужих дисков на своей консоли (от которой в итоге отказались). PlayStation 4 также удалось обойти Xbox One в цене — консоль стоила примерно на $100 дешевле из-за того, что стандартная комплектация Xbox One обязательно включала в себя Kinect.





"У меня были и остаются друзья в Microsoft, и я не совсем не хотел как-то их обидеть. Я просто чувствовал себя очень хорошо", — высказался Треттон.



Однако в карьере Треттона бывали и тяжелые моменты. В 2011 году PlayStation Network была недоступна для пользователей на протяжение 23 дней из-за взлома, в результате которого были раскрыты данные около 77 млн. учетных записей Sony. Компания подверглась резкой критике и в итоге предложила всем своим пользователям 30 дней бесплатной подписки на PS Plus в качестве извинения.

Треттон открыл следующую выставку E3, извинившись за это событие. "Хотя это было трудно, я подумал, что это нужно сказать" — поделился он, вспоминая о тех событиях.



Треттон успел поразмышлять и о некоторых других своих проектах в Sony, которые, по его мнению, остались незаслуженно забытыми и которым не уделялось должного внимания со стороны компании. В качестве примеров таких случаев он привел низкие продажи PlayStation Vita и медленное внедрение VR гарнитуры в консоли PlayStation.

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"Были, конечно, технологии, которые лично я считал хорошими, но они не имели необходимого уровня поддержки", — объяснил он, говоря о том, что некоторым из таких проектов не хватало необходимого маркетингового бюджета.



Треттон покинул Sony в 2014 году и теперь является частью команды Interactive Gaming Ventures, фонда, тесно сотрудничающего с инди-разработчиками и стремящегося создать свою независимую студию. Тогда как покупки независимых студий в последнее время стали новым трендом, поскольку и Xbox, и PlayStation постоянно объявляют о новых приобретениях, например, о покупке Bethesda, Activision Blizzard и Bungie, Треттон не считает эту тенденцию негативной. В настоящее время он сам планирует купить игровую компанию с оборотом в млрд. долларов.