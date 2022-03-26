Оформившие её игроки получат доступ к уникальному контенту за $6 в месяц

Совсем скоро — 29 марта — состоится запуск новой платной подписки от Rockstar, доступной для игроков с Playstation 5, Xbox Series X и S. Ежемесячная стоимость подписки в цифровых магазинах консолей составит $6 в месяц. Судя по имеющейся на данный момент информации, на территории России новая функция доступна не будет.

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Все подписчики GTA+ ежемесячно будут получать на свой внутриигровой счёт в Maze Bank по $500 тыс. Кроме того, среди постоянных бонусов можно найти уникальные модификации и тюнинг транспорта, доступ к акциям на недвижимость и специальным скидкам, дополнительные деньги и репутацию, а также возможность приобрести особые карты Shark с повышенным номиналом.

Кроме того, каждый месяц подписчикам будут предлагаться специальные, временные бонусы. Например, с 29 марта по 27 апреля игроки с купленной подпиской получат доступ к:

Суперкару Principe Deveste Eight и бесплатному улучшению для него Hao's Special Works, а также двум специальным раскраскам.

Автомастерской в районе Лос-Сантоса Ла-Меса с доступом к внушительному спектру контента из обновления «Тюнинг в Лос-Сантосе»;

Возможности не уплачивать членский взнос при вступлении в автоклуб (уже оплатившим игрокам будет возмещена внутриигровая сумма в размере $50 тыс.);

Бесплатному улучшению собственных яхт до типа "Водолей" (для всех владельцев яхт);

Бонусу x3 к получаемой репутации и валюте за серию гонок Hao's Special Works;

Бонусу x3 к репутации собственного автоклуба за уличные гонки;

Новым предметам кастомизации персонажа (одежда, раскраски, причёски и проч.).

Награды и бонусы, доступные подписчикам, будут меняться каждый месяц, а все предоставляемые акции и бонусы будут суммироваться с акциями событий GTA Online.

Напомним, что обновлённые версии GTA V и Online-режима стали доступны для покупки по всему миру ещё 15 марта, однако на данный момент, в связи с введёнными ограничениями и политикой игровых компаний, приобрести их на территории Российской Федерации невозможно. Кроме того, сейчас рейтинг игр массово занижается на Metacritic в связи с отсутствием нововведений и невозможностью бесплатного обновления с версий для прошлого поколения консолей.



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