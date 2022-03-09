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Объявлена цена некстген-версий GTA V и GTA Online
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Rockstar Games наконец выставила официальные цены на версии GTA 5 и GTA Online для PS5 и Xbox Series X/S. Точно известно, что улучшенные версии не будут предложены в качестве бесплатного обновления для владельцев проектов на соответствующих платформой, но будут продаваться со скидкой более 50% на всех консолях нового поколения в течение трех месяцев со дня выхода.

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Полная версия обновлённой GTA V вместе с сюжетной компанией для Playstation 5 будет продаваться со скидкой в 75% в течение первых трех месяцев после запуска по цене в $9,99 (около 1 300 руб. по курсу на момент публикации). По окончанию скидки, проект Rockstar Games обойдется пользователям Playstation в 39,99 долларов США (5 200 руб., соответственно).

Самостоятельная версия GTA Online для нового поколения консолей от Sony будет доступна абсолютно бесплатно в течение трёх месяцев со дня выхода на PS5, а затем будет стоить $19,99 (около 2 600 руб. на данный момент).

Версии для Xbox Series X/S в период скидок обойдутся дороже: полная версия игры будет продаваться со скидкой 50% в течение трех месяцев по цене $19,99 (около 2 600 руб.), а отдельная GTA Online не будет бесплатной при запуске. Цена на нее составит $9,99 (1 300 руб. по нынешнему курсу).

Напоминаем, что некстген-версии будут официально доступны уже 15 марта.


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