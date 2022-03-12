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Call of Duty: Warzone выйдет для Android и iOS
Activizon намеревается повторить успех COD: Mobile
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Согласно объявлению в корпоративном блоге, Activision разрабатывает мобильную версию своего знаменитого бесплатного шутера Call of Duty: Warzone. В настоящее время в компании ищут работников на должности в сфере производства, проектирования, дизайна и маркетинга, что может помочь в создании игры.

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В четверг представители компании заявили, Warzone будет портирована на мобильные телефоны. "Мы работаем над совершенно новым игровым опытом класса ААА на ваших смартфонах, который позволит игрокам испытать масштаб действий Call of Duty: Warzone в движении" — сообщили в компании.

Мобильные версии популярных шутеров могут быть весьма прибыльными, что подтвердила сама же Activision, выпустив COD: Mobile. По данным Sensor Tower, игра Activision, созданная в сотрудничестве со студией Tencent Timi, с момента запуска в октябре 2019 года по всему миру принесла студии более 1,5 миллиарда долларов, потраченных игроками в App Store и Google Play Store. Его продажи в прошлом году выросли на 45% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

В том же году значительно вырос в размерах весь жанр шутеров от первого лица: глобальные расходы на мобильные игры в этом жанре выросли с 5,7 млрд долларов в 2020 году до 6,3 млрд долларов в 2021-м.

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На днях Activision Blizzard также объявила, что World of Warcraft также переносится на мобильные устройства, к выходу в этом году планируется и Diablo: Immortal, так что можно с уверенностью сказать, что Activision серьезно относится к мобильному рынку.

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