В официальном твиттер-аккаунте консоли разработчики рассказали, что обновленная SteamOS будет поддерживать несколько разных тем для клавиатуры.

На данный момент презентованы пять вариантов (еще один, стандартный, мы могли видеть в ранних трейлерах устройства), один из которых, "DEX-85", будет доступен только для модели с 512 ГБ памяти. Информация о том, будут ли на Steam Deck и другие темы и можно ли будет пользоваться оформлениями сообщества, пока отсутствует. Предполагается, что показанный набор выступит стартовым, а другие варианты дизайна будут представлены позже.

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Эксклюзивная клавиатура "DEX-85"





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Напоминаем, что рассылка приглашений для заказа устройства начнётся 25 февраля. В этот же день стоит ожидать появления первых обзоров на Deck это прессы.