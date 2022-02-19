Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
BinguPlus За пост начислено вознаграждение
Проблема 100-й версии — почему ваш браузер может перестать работать
Переход на трёхзначные версии может парализовать работу Yahoo, HBO Go, Bethesda и других сайтов.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Совсем скоро, 29 марта — для Chrome и Edge, 3 мая — для Mozilla Firefox, должны выйти обновления, переводящие браузеры на версии 100, однако пользователи, перешедшие на них, могут столкнуться с проблемами при попытке зайти на любимые ресурсы.

реклама

С подобными трудностями пользователи впервые встретились немногим более 12 лет, когда браузеры впервые достигли 10-х версий и было выявлено множество несовместимостей с библиотеками синтаксического анализа User-Agent, поскольку основной номер версии изменился с одной цифры на две. О проблеме сегодняшних дней, связанной с третьей цифрой в наименовании версий, первыми сообщили Mozilla Hacks.

User-Agent (UA) — это строка, которую браузеры отправляют в  HTTP-заголовках, чтобы серверы могли их идентифицировать. С помощью этой строки сайт адаптируется под конкретный браузер наилучшим образом. UA также доступна через JavaScript с помощью navigator.userAgent. Библиотеки синтаксического анализа многих сайтов могут быть не адаптированы для учета трехзначных номеров основных версий браузеров. На данный момент в списке «проблемных» ресурсов числятся Slack, HBO Go, Bethesda и Yahoo, а общий список таковых на Github насчитывает 22 портала. 

Стоит заметить, что команды разработчиков Chrome и Mozilla уже приготовили «План Б»: оба браузера располагают возможностью подмены отображаемой версии для конкретных сайтов на 99 при критическом сбое. Однако если поломки понесут массовый характер, основные версии программ будут заморожены.


анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#технологии #chrome #интернет #обновление #edge #mozilla #microsoft edge #браузер #mozilla firefox #сеть
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Mozilla ищет новые источники дохода из-за уменьшения числа пользователей Firefox
Житель французского города Мессанж случайно отключил мобильную связь и интернет в своём округе
Во Франции отец семейства решил ограничить детям доступ в соцсети и случайно отключил от интернета весь город
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
70
30 смартфонов Xiaomi останутся без операционной системы Android 13
15
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
51
Astrophysical Journal: 10 млрд лет назад Млечный Путь испытал крупное слияние с галактикой Gaia-Sausage-Enceladus
+
Калифорнийский проект Nexus с бюджетом $20 млн накроет водные каналы солнечными панелями
14
AnTuTu назвал десятку самых мощных смартфонов среднего класса на международном рынке
1
ВМС США спустили на воду новейшую беспилотную подводную лодку Snakehead
8
Майнеры ощутимо улучшили эффективность заблокированных видеокарт NVIDIA LHR в добыче Эфира
22
В Атлантике загорелось судно, перевозившее тысячи автомобилей Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley
38
Индия до сих пор ждёт заявок от желающих организовать на территории страны производство чипов
12
Опубликованы цены и характеристики Samsung Galaxy A23, Galaxy A53 и Galaxy M33
2
Авторы God of War не собираются добавлять полноэкранный режим в PC-версию игры
15
Xiaomi назвала 23 смартфона, которые получат глобальную MIUI 13 на Android 12 в 1 квартале 2022 г
3
Nokia G11 Special NFC Edition дебютировал в России по цене от 10 990 рублей
3
Из мира видеоигр: S.T.A.L.K.E.R. 2 без переносов, а в багах Battlefield 2042 виновата Halo Infinite
8
Польская компания Cervi Robotics разработала беспилотник HUUVER. Он может летать по воздуху и ездить по земле
9
Украина приняла закон о легализации цифровых валют
120
Для запуска Android-приложений на Windows 11 рекомендуется использовать ПК с 16 Гбайт оперативной памяти
14
Акции Intel подешевели после попытки главы компании убедить инвесторов в наличии перспектив роста бизнеса
5
Intel заявляет, что видеокарты ARC Celestial будут соперничать с RTX 6090 и RX 9900 XT в 2024 году
44

Популярные статьи

Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
39
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
36
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
19
Красные роверы: краткий путеводитель по всем марсоходам NASA и не только
14
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
+

Сейчас обсуждают

ахахах
22:39
а ты вкурсе што мы с прекрасными животными щас соседствуем,раньше ещё до динозавров говорят двухметровые скорпионы ходили по Земле
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
ЗаложникПути
22:38
Взлом грузовика https://www.youtube.com/watch?v=onnIEduCDfo
Красные роверы: краткий путеводитель по всем марсоходам NASA и не только
ахахах
22:34
надписи потипу"у России две беды-либералы и жиды"на стенах домов в 90-е были правы
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
max1024
22:33
видимо забыли времена Sandy/Ivy/Haswell ... и т.д когда каждое новое поколение давало мах 5% прироста, здесь же 10% сходу, а если еще и стоимостную составляющую добавить, то перевес будет на стороне A...
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
YURKA1205
22:31
докажи что у тебя есть это железо) или ты балабол очередной шишинбек
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
ахахах
22:31
это конешно недело,если у тебя во дворе такие ходят
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
YURKA1205
22:29
потому что каждому дауну приходится объяснять. людям пруфы даешь а в ответ тока бульканье, ничем не подкрепленным. Вам сделали тест с новым патчем, на старом железе, это говорит о том что если у вас м...
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
ахахах
22:28
на узкоглазых што-ли
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
ахахах
22:26
и кстати на ерг как-то фамилия сомнительно у неё заканчивается
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
Анастасия Ворошилова
22:26
А проводок откинуть просто смекалки не хватило?
Во Франции отец семейства решил ограничить детям доступ в соцсети и случайно отключил от интернета весь город
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем