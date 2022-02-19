Переход на трёхзначные версии может парализовать работу Yahoo, HBO Go, Bethesda и других сайтов.

Совсем скоро, 29 марта — для Chrome и Edge, 3 мая — для Mozilla Firefox, должны выйти обновления, переводящие браузеры на версии 100, однако пользователи, перешедшие на них, могут столкнуться с проблемами при попытке зайти на любимые ресурсы.

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С подобными трудностями пользователи впервые встретились немногим более 12 лет, когда браузеры впервые достигли 10-х версий и было выявлено множество несовместимостей с библиотеками синтаксического анализа User-Agent, поскольку основной номер версии изменился с одной цифры на две. О проблеме сегодняшних дней, связанной с третьей цифрой в наименовании версий, первыми сообщили Mozilla Hacks.

User-Agent (UA) — это строка, которую браузеры отправляют в HTTP-заголовках, чтобы серверы могли их идентифицировать. С помощью этой строки сайт адаптируется под конкретный браузер наилучшим образом. UA также доступна через JavaScript с помощью navigator.userAgent. Библиотеки синтаксического анализа многих сайтов могут быть не адаптированы для учета трехзначных номеров основных версий браузеров. На данный момент в списке «проблемных» ресурсов числятся Slack, HBO Go, Bethesda и Yahoo, а общий список таковых на Github насчитывает 22 портала.

Стоит заметить, что команды разработчиков Chrome и Mozilla уже приготовили «План Б»: оба браузера располагают возможностью подмены отображаемой версии для конкретных сайтов на 99 при критическом сбое. Однако если поломки понесут массовый характер, основные версии программ будут заморожены.





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