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Малоизвестные и интересные факты об AMD

В этой статье я расскажу вам о нескольких малоизвестных, но удивительных фактах, связанных с этим технологическим гигантом.
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В этой статье я расскажу вам о нескольких малоизвестных, но удивительных фактах, связанных с этим технологическим гигантом. Готовы узнать о некоторых скрытых сокровищах AMD? Тогда поехали!

Факт 1: Графические технологии на всех фронтах: AMD выходит за рамки настольных компьютеров и ноутбуков - они также создают графические чипы для ведущих игровых консолей. Например, процессоры AMD Ryzen совместимы с игровыми консолями Xbox One и PlayStation 4, а также с новыми Xbox Series X|S и PlayStation 5. Это означает, что множество геймеров по всему миру используют AMD-технологии без осознания этого факта.

Факт 2: AMD и Apple: Неподозрительные союзники: Если вы владелец MacBook или iMac, то должны знать, что некоторые из них оснащены процессорами AMD. В 2017 году Apple начала использовать графические чипы AMD Radeon Pro в некоторых моделях MacBook Pro, а в 2020 году они объявили о переходе на собственные процессоры Apple Silicon на основе технологии ARM. Однако на протяжении многих лет AMD была надежным партнером компании Apple в области графики.

Факт 3: AMD и процессоры в игровых консолях: AMD давно является ключевым поставщиком процессоров для игровых консолей. В 2000 году AMD заключила партнерское соглашение с Nintendo, и с тех пор процессоры AMD используются в консолях Nintendo GameCube, Wii и Wii U. Это позволяет игровым фанатам наслаждаться захватывающими приключениями, не задумываясь о железе, которое передает им игровой мир.

Факт 4: Первопроходцы в мире 64-битных процессоров: В 2003 году AMD выпустила мир первого коммерческого 64-битного процессора для настольных компьютеров - AMD Athlon 64. Это событие было огромным шагом вперед в индустрии компьютерных процессоров и принесло AMD значительный преимущество перед конкурентами. Сегодня 64-битные процессоры стали стандартом, но AMD была первопроходцем в этой революционной технологии.

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Факт 5: Высокая востребованность в суперкомпьютерах: AMD не только блестяще представлена в области настольных компьютеров и игровых консолей, но и активно используется в суперкомпьютерах. На момент написания статьи, суперкомпьютеры, построенные на базе процессоров AMD, поддерживали передовые исследования и вычисления в различных областях, включая науку, медицину и аэрокосмическую промышленность.

Как заключение хочу сказать что AMD - это не только ведущий разработчик процессоров и графических технологий, но и компания с богатой и интересной историей.

Узнав о таких малоизвестных фактах, мы можем еще больше полюбить и уважать компанию AMD и ее вклад в технологический прогресс.


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