Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020

для раздела Блоги
+
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

 

реклама

Несколько месяцев назад, совершенно случайно, ко мне в руки попал планшет Samsung GT-P5210. Я всегда скептически относился к продуктам данной компании потому, что единственная нормальная вещь, которая у меня была от нее - это MP3 плеер. Все телефоны, планшеты, ноутбуки были отвратительными, тормознутыми устройствами с большим количеством ненужного софта и ужасно перенасыщенными дисплеями. Но на этот раз все было по - другому. 


реклама

Характеристики:

Процессор Intel Atom Z2560 2c/4t 1600 МГц 

реклама

PowerVR SGX544 MP2 

1 ГБ LPDDR2

реклама


Экран 10.1” PLS 1280×800

Android 4.4.2


Тесты:

Никаких нормальных тестов скачать не получается. Это происходит из-за того, что андроид по современным меркам считается древним, и большинство приложений уже не поддерживают его. Но вот что удалось провести.

CPU Throttling test ведет себя достаточно неадекватно. В начале производительность находится на самом низком уровне, а потом повышается. Это можно списать на работу планировщика или технологии энергосбережения Intel. Хотя даже в таком случае программа должна выйти на пик производительности в самом начале теста, а уже потом понижать производительность.


RealPi с конфигурацией на 1 миллион символов справился за 22 секунды


Seascape - бенчмарк, рассчитанный на тест графического ускорителя. У меня получилось выжать только 5 кадров в секунду. Результат, как по мне, такой себе, но для простых игр должно хватать с головой.


Личное мнение:

В 2020 году выглядит слабовато и это еще мягко сказано. Но на деле он показывает себя очень достойно. А в качестве печатной машины этот планшет показывает себя очень хорошо. 

В следующих статьях в этом блоге я хочу рассказать о его мультимедийных возможностях. Для этого придется собрать и обработать гору материала и надеюсь вам будет интересен личный опыт “выживания” на подобном устройстве в реалиях нашего времени.

Большое спасибо тем, кто прочитал.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung планшет синтетика синтетические тесты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
23
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
21
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
49
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
105
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 49
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA показала новую технологию трассировки лучей следующего поколения, которая в разы превосходит все существующие аналоги
47
Появился полный список из 42 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 10
11
Цена Huawei P30 Pro в России упала на 15 000 рублей
4
В России цена на Xiaomi Mi 9T упала на 6 000 рублей – самый красивый смартфон 2019 года
12
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
203
Сайт Userbenchmark.com снова прошёлся по AMD, потроллив их отдел маркетинга за "мантру про необходимость иметь больше 4 ядер в процессоре"
204
Rockstar дарит всем геймерам 400 рублей на свои игры
25
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
316
Следующий iPhone будет поставляться без кнопок, Lightning и USB-C
7
Эксперты Gamersnexus выяснили, может ли бюджетный процессор Ryzen 3 3300Х раскрыть флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti в актуальных играх 2019-2020-х годов
30
Новый графический мод для GTA V NaturalVision Evolved существенно улучшает картинку игры, подтягивая её до уровня Red Dead Redemption 2
16
Intel не планирует выпуск дискретной видеокарты Хе-DG1 ни в 2020 ни в 2021 году – выяснилось, что на самом деле готовит полупроводниковый гигант
59
Игроки бомбардируют Steam-страничку Grand Theft Auto V отрицательными отзывами из-за бесплатной раздачи в EGS
42
Asetek представила первую в мире PCI-e систему жидкостного охлаждения Rad Card
18
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
17
AMD Ryzen 7 4700G запечатлён на реальной фотографии
49
Новая технология ASRock BFB обещает поднять тактовые частоты процессоров Intel Core 9-го и 10-го поколений на + 1 000 МГц
61
Энтузиасты сравнили внешний вид оригинала и ремейка Mafia
5
Умелец воссоздал демонстрацию Unreal Engine 5 в Dreams
5
Свежая версия MIUI 12 Beta доступна для 11 смартфонов Xiaomi
+

Популярные статьи

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
21
Улучшаем графику в играх на лету с помощью PowerStrip: яркость, контраст, гамму и цветовую температуру
35
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
23
Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020
+

Сейчас обсуждают

Kasyan
07:35
Зелот - это не новости!
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
x.7
07:31
Быстро же красные переобулись в прыжке и дали заднюю. Теперь уже 4/8 хватает для игор и даже потанцевалы раскрывает. Особенно эффектно смотрится переобувка, когда 3300х унизил 1000 и 2000 рузены с 6-8...
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
VRoman
07:29
Светлое будущее где "транзисторы" в чипе передают сигнал в виде света. Погугли, несколько раз об этом писали.
WikiChip опубликовал наглядный график о транзисторной плотности новых техпроцессов (7-нм, 5-нм, 3-нм)
Ivol
07:28
Первый сценарий каноничный, второй нет, дум изначально хоррором не является и уж тем более сюжета там никакого нет, дум 2004 по сути с серией ничего общего не имеет кроме названия.
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
Игорь Стратиенко
07:27
RPI по сравнению с андроидными ТВ-приставками хуже - дороже и GPU поганенький.
Ремейк консоли Konami TurboGrafx-16 поступит в продажу 22 мая
Experemintator
07:27
Ну это в ближайшие 5 лет. А потом что будет?
WikiChip опубликовал наглядный график о транзисторной плотности новых техпроцессов (7-нм, 5-нм, 3-нм)
Евгений Андреевич
07:22
"необрахованности" это пасхалка с ошибкой(опечаткой) писать слово образованность ?)
Эксперты Gamersnexus выяснили, может ли бюджетный процессор Ryzen 3 3300Х раскрыть флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti в актуальных играх 2019-2020-х годов
warmuza
07:19
Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас злобно гнетут, В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут.
Huawei предстоит сыграть ключевую роль в новом витке конфликта Китая и США
An18
07:18
Дело не в умении, просто единственный путь повышения быстродействия - тирания количеств, при которой увеличение транзисторного бюджета в разы даёт лишь десятки процентов однопоточного прироста. Но всё...
WikiChip опубликовал наглядный график о транзисторной плотности новых техпроцессов (7-нм, 5-нм, 3-нм)
warmuza
07:17
Да.
WikiChip опубликовал наглядный график о транзисторной плотности новых техпроцессов (7-нм, 5-нм, 3-нм)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем