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Несколько месяцев назад, совершенно случайно, ко мне в руки попал планшет Samsung GT-P5210. Я всегда скептически относился к продуктам данной компании потому, что единственная нормальная вещь, которая у меня была от нее - это MP3 плеер. Все телефоны, планшеты, ноутбуки были отвратительными, тормознутыми устройствами с большим количеством ненужного софта и ужасно перенасыщенными дисплеями. Но на этот раз все было по - другому.





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PowerVR SGX544 MP2

1 ГБ LPDDR2

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Экран 10.1” PLS 1280×800

Android 4.4.2





Тесты:

Никаких нормальных тестов скачать не получается. Это происходит из-за того, что андроид по современным меркам считается древним, и большинство приложений уже не поддерживают его. Но вот что удалось провести.

CPU Throttling test ведет себя достаточно неадекватно. В начале производительность находится на самом низком уровне, а потом повышается. Это можно списать на работу планировщика или технологии энергосбережения Intel. Хотя даже в таком случае программа должна выйти на пик производительности в самом начале теста, а уже потом понижать производительность.





RealPi с конфигурацией на 1 миллион символов справился за 22 секунды





Seascape - бенчмарк, рассчитанный на тест графического ускорителя. У меня получилось выжать только 5 кадров в секунду. Результат, как по мне, такой себе, но для простых игр должно хватать с головой.





Личное мнение:

В 2020 году выглядит слабовато и это еще мягко сказано. Но на деле он показывает себя очень достойно. А в качестве печатной машины этот планшет показывает себя очень хорошо.

В следующих статьях в этом блоге я хочу рассказать о его мультимедийных возможностях. Для этого придется собрать и обработать гору материала и надеюсь вам будет интересен личный опыт “выживания” на подобном устройстве в реалиях нашего времени.

Большое спасибо тем, кто прочитал.