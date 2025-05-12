Бывший глава Минобороны и действующий секретарь Совбеза Сергей Шойгу продолжит военную службу — с ним заключён новый контракт до 2030 года.

Сергей Шойгу, бывший министр обороны и нынешний секретарь Совбеза, останется на военной службе. Контракт с ним продлили до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности. Там уточнили: соглашение действует ещё пять лет.

Год назад, 12 мая 2024-го, Шойгу стал секретарём Совбеза. Он сменил на этом посту Николая Патрушева. До этого 12 лет возглавлял Минобороны. Это один из самых длинных сроков в истории ведомства. Тогда в Кремле объяснили смену кадров желанием внедрить новые подходы в обороне.

В тот же день, когда Шойгу ушёл из Минобороны, президент Путин назначил нового министра — Андрея Белоусова. Раньше он был первым вице-премьером. Уже 14 мая Совет Федерации одобрил его кандидатуру. В тот же день он вступил в должность по указу президента.

По закону, министр обороны не подписывает отдельный контракт на службу. Старая договорённость прекращается, но звание и статус остаются. После ухода с должности нужно либо подписать новый контракт, либо уйти в отставку.

Шойгу выбрал первый вариант. Новый контракт показывает, что он остаётся в системе и продолжает работу в звании генерала армии.