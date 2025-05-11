На фоне затянувшегося конфликта в Украине всё чаще звучат слова о необходимости прямого диалога. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, некоторые западные страны, похоже, не спешат поддерживать идею мирных переговоров. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, и оно, признаться, не ново — но с каждым днём звучит всё громче и яснее.

Недавно президент России Владимир Путин заявил о своей готовности обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом организацию прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. И не просто так, а уже с конкретной датой — 15 мая. Россия, несмотря на всё происходящее, оставляет дверь открытой. Причём без условий, без "если" и "но". Только бы сесть за стол и начать разговор.

Премьер Словакии чётко дал понять: Украина и Россия должны сами решать свою судьбу. Никто не имеет права вмешиваться в то, как, когда и с кем они хотят договариваться. Его позиция — это не только голос страны, уставшей от диктата извне, но и здравый смысл. Он напомнил, что в 2022 году уже были попытки наладить мирный диалог, но кто-то снаружи быстро прикрыл эту лавочку. Опыт горький, но показательный.

Фицо выразил надежду, что на сей раз Запад не помешает, и Украина с Россией смогут вернуться к столу переговоров.

Президент России подчеркнул: предложение о переговорах не исчезло. Оно на столе. Более того, Москва заинтересована в серьёзной беседе — не для галочки и не ради заголовков в прессе. Суть — устранение коренных причин конфликта. Речь не о временном перемирии, а о попытке выстроить долгосрочный, устойчивый мир.

Путин уточнил, что, возможно, в рамках таких переговоров удастся выйти и на прекращение огня. Заявка серьёзная. Россия, по его словам, не ставит условий и не требует предварительных уступок. Но вот с украинской стороны — тишина.