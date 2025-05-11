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Макрон прокомментировал переговоры перед прекращением огня

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши предложили 30-дневное перемирие между Россией и Украиной с целью снижения напряжённости и запуска дипломатического процесса. Москва выразила готовность к переговорам без предварительных условий, но потребовала прекращения поставок оружия Киеву. Париж и Вашингтон поддерживают идею диалога, однако настаивают на реальных уступках со стороны России.
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Франция, Германия, Великобритания и Польша выступили с совместной инициативой по установлению временного прекращения огня между Россией и Украиной. Предлагаемое перемирие должно начаться 12 мая и продлиться 30 дней. Цель этой меры — снижение интенсивности боевых действий и стабилизация обстановки, особенно перед ожидаемым летним обострением на линии фронта.

Лидеры подчеркнули, что этот шаг должен стать возможностью для запуска нового дипломатического процесса и осмысления последствий продолжающегося конфликта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что безусловное прекращение огня не должно рассматриваться как предварительное условие для переговоров. По его словам, подобные инициативы могут быть полезны, но не должны использоваться как способ затянуть конфликт или отвлечь внимание от агрессивных действий.

Макрон также отметил, что инициатива России по переговорам может рассматриваться как первый шаг, но для подлинного прогресса необходимо больше конкретных уступок и прозрачности.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Он выразил надежду, что встреча может привести к заключению устойчивого перемирия.

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При этом Путин отметил, что даже в период одностороннего прекращения огня, приуроченного к 9 мая, российская армия отразила несколько попыток прорыва границы. Это, по мнению Москвы, свидетельствует о нестабильности обстановки.

Несмотря на заявленную поддержку идеи перемирия, в Кремле подчеркнули, что оно возможно лишь при соблюдении ряда условий. В частности, Москва требует прекращения поставок вооружений Украине со стороны США и стран Европы. Европейские дипломаты выразили обеспокоенность, полагая, что такие требования могут быть использованы для давления и затягивания конфликта.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящее «потенциально великим днем» для России и Украины. Он выразил надежду на прогресс в мирных инициативах и подтвердил, что США продолжат дипломатическую работу с обеими сторонами. В то же время Белый дом уточнил, что поддержка диалога не исключает продолжения военной помощи Украине, если это будет необходимо для защиты её суверенитета.

Франция продолжает оказывать Украине прямую военную поддержку, одновременно работая над дипломатическим решением конфликта. Президент Макрон выразил готовность выступить посредником в будущих переговорах, однако отметил, что Париж не будет участвовать в процессах, которые создают лишь видимость прогресса без реальных шагов навстречу со стороны России.

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россия киев владимир путин переговоры макрон
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