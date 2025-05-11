Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией, при условии достижения «полного, длительного и надежного» перемирия. В обращении через Telegram он подчеркнул, что Киев открыт к диалогу, если Москва действительно стремится к окончанию конфликта.

По словам Зеленского, сам факт обсуждения прекращения боевых действий со стороны России — позитивный сигнал. Он отметил, что прекращение огня является ключевым шагом к установлению мира, которого давно ожидает международное сообщество. Президент выразил надежду на искренний и ответственный диалог, способный положить конец многолетней войне.

На фоне последних событий Украина при поддержке европейских партнёров предложила ввести 30-дневный режим тишины. Инициатива направлена на снижение эскалации и создание условий для содержательных переговоров. Международные союзники Украины, включая ЕС и США, поддержали эту инициативу, продолжая оказывать дипломатическое давление на Москву.

В ответ президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть вариант возобновления прямых переговоров и не исключил возможность нового соглашения, способного привести к «реальному перемирию». Однако конкретные условия с российской стороны пока не озвучены.

Предложение о перемирии вызвало широкий международный отклик. Лидеры стран ЕС, США и представители ООН поддержали идею прекращения огня и подчеркнули необходимость скорейшего начала конструктивного диалога между сторонами.