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Путин заявил о готовности к возобновлению переговоров с Украиной

Россия предложила Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Владимир Путин заявил о готовности к серьезному диалогу ради устойчивого мира, в то время как западные лидеры призвали к 30-дневному перемирию. Реакции Киева на инициативу Москвы пока не последовало.
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Президент России Владимир Путин объявил о готовности Москвы возобновить прямые переговоры с Украиной, приостановленные в 2022 году. Он предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле — месте, где ранее уже проходили встречи между сторонами. По его словам, Россия не выдвигает предварительных условий и нацелена на серьезный разговор.

В ночном обращении 11 мая, после мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, глава государства отметил, что цель диалога — устранение причин конфликта и достижение устойчивого мира. Он не исключил возможность согласования нового перемирия.

Путин сообщил, что 12 мая проведёт телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить организацию переговоров. Он выразил уверенность, что Анкара может вновь выступить нейтральной стороной в мирном процессе.

Президент подчеркнул, что Москва открыта к переговорам и заинтересована в поиске долгосрочного решения, способного обеспечить стабильность. По его словам, Кремль стремится к практическим результатам, а не к символическим заявлениям.

На момент заявления Москвы украинская сторона официально не прокомментировала инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отсутствие ответа затрудняет планирование следующих шагов.

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10 мая в Киеве прошла встреча представителей так называемой «коалиции желающих», в которую вошли лидеры Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши. Также состоялся видеозвонок с президентом США Дональдом Трампом.

Итогом киевской встречи стал совместный призыв к России ввести 30-дневное перемирие с 12 мая. В случае отказа обсуждаются возможные санкции. Москва заявила, что готова рассмотреть инициативу. В интервью CNN Песков подчеркнул, что идея перемирия будет изучена, однако подчеркнул неэффективность давления на Россию.

Путин отметил, что только при взаимной готовности к компромиссу можно перейти от конфронтации к политическому урегулированию. Он подчеркнул, что возможное перемирие должно быть подтверждено конкретными действиями и ощутимыми результатами. Россия, по его словам, готова к такому развитию событий.

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Теги

сша санкции путин владимир путин переговоры рф стамбул киева
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