Президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Европу, чтобы сосредоточиться на координации федеральной помощи пострадавшей от лесных пожаров Калифорнии.

Южная Калифорния переживает один из самых разрушительных периодов в своей истории из-за масштабных лесных пожаров. Президент США Джо Байден, отменив ранее запланированную поездку в Италию, сосредоточил внимание на координации федеральных усилий по ликвидации последствий этого стихийного бедствия.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент отказался от визита в Рим и Ватикан, чтобы принять участие в организации мер по тушению пожаров. Перед этим Байден посетил Лос-Анджелес, где провел встречи с представителями полиции, пожарной службы и других экстренных служб. В рамках визита он утвердил запрос губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на предоставление федеральной помощи.

Одобренный пакет помощи направлен на поддержку государственных, местных и племенных властей. Финансирование покроет расходы на экстренные меры реагирования и предоставит финансовую помощь жителям и предпринимателям, утратившим имущество. Президент подчеркнул, что поддержка будет масштабной и направленной на скорейшее восстановление пострадавших районов.

Губернатор Гэвин Ньюсом обратился к населению с предупреждением о необходимости следовать рекомендациям властей. «Эвакуируйтесь без промедления, если это требуется. Ситуация крайне опасна и может ухудшиться в любой момент», — заявил он.

Лесные пожары в Южной Калифорнии начались 7 января и продолжаются по сей день. По данным LA Times, это одна из самых разрушительных природных катастроф в истории штата. Погибли пять человек, более двух тысяч зданий, включая дома, предприятия и другие постройки, повреждены или уничтожены. Среди пострадавших оказались и дома знаменитостей, таких как Пэрис Хилтон, Адам Броди и Мэнди Мур.

Эвакуированы порядка 130 тысяч человек. Власти настоятельно рекомендуют оставаться бдительными и готовыми к дальнейшим эвакуациям.

Причиной пожаров стала экстремальная пожароопасная погода. Ситуацию ухудшают сильный ветер и низкая влажность, что способствует быстрому распространению огня. Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули отметила, что в таких условиях борьба с огнем становится особенно сложной.

Несмотря на разрушительные последствия, власти штата и федеральное правительство продолжают прилагать максимальные усилия для помощи пострадавшим. Предпринятые меры включают не только тушение пожаров, но и поддержку эвакуированных семей, восстановление инфраструктуры и снижение риска будущих катастроф.