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Разгон М
Глава МИД Армении: вывод российских пограничников невозможен без взаимного доверия с Турцией
Армения заявила, что вывод российских пограничников с границы с Турцией возможен только при достижении высокого уровня доверия между Ереваном и Анкарой. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что вопрос может быть рассмотрен после укрепления политического диалога и стабильных двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что доверие между Арменией и Турцией — краеугольный камень для обсуждения темы сокращения числа российских пограничников на их общей границе. На итоговой пресс-конференции 2024 года он отметил: без взаимного доверия двигаться вперед невозможно.

Мирзоян напомнил, что российские пограничники сыграли значимую роль в обеспечении безопасности аэропорта Звартноц и границы с Ираном в те годы, когда Армения была не готова самостоятельно контролировать ситуацию. Но время идет, и страна постепенно берет контроль в свои руки. А значит, сценарий, реализованный на других участках границы, может быть повторен и на турецком направлении. Главное — политическая воля и открытая граница.

Дипломатические отношения между Арменией и Турцией оборвались в 1993 году, и с тех пор граница остается закрытой. Многочисленные попытки наладить диалог не принесли ощутимого результата. Однако трагическое землетрясение в Турции в начале 2023 года неожиданно стало тем самым толчком, который пробудил надежду на подвижки. Обе стороны выразили готовность идти навстречу.

Летом 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности: нормализация отношений должна происходить без предварительных условий. Стороны подтвердили свою решимость работать над этим.

По словам Мирзояна, Турция продолжает увязывать диалог с Арменией с урегулированием азербайджано-армянского конфликта. Министр отметил: если бы процесс нормализации отношений с Турцией стартовал раньше, это могло бы ускорить и процесс примирения с Азербайджаном.

На саммите СНГ в Москве в октябре 2024 года Никол Пашинян заявил: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном. Основные положения документа уже согласованы, остались лишь детали. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил: подписание соглашения вполне возможно, как только стороны найдут компромиссы по оставшимся вопросам.

#турция #армения #снг #министр иностранных дел #мирзоян
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