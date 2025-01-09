Джо Байден принял решение отказаться от участия в президентской гонке 2024 года, несмотря на уверенность в своих шансах на победу. В интервью он объяснил своё решение желанием передать бразды правления новому поколению и избежать нагрузки, связанной с управлением страной в преклонном возрасте.

Джо Байден, президент США, заявил, что мог бы обойти Дональда Трампа на выборах 2024 года, если бы не решил выйти из гонки. Такое мнение он выразил в интервью для USA Today, пояснив, что отказ от участия был продиктован неблагоприятными прогнозами и его желанием передать страну в руки молодого поколения.

Байден подчеркнул, что данные опросов показывали его высокие шансы на победу. Однако летом 2024 года он официально отказался баллотироваться, отметив, что в возрасте 85–86 лет сложно справляться с нагрузкой, которую несёт должность президента.

21 июля 2024 года Байден объявил о своём решении завершить политическую карьеру. В качестве преемницы он предложил Камалу Харрис. Харрис быстро включилась в борьбу, заняв ключевую роль в кампании.

Дональд Трамп, не упустив случая высказаться, назвал Байдена «худшим президентом в истории». Но, несмотря на громкие заявления, Камала Харрис сумела отвоевать позиции демократов в ряде ключевых штатов, где ранее их поддержка была под вопросом.

Байден консультировался с ближайшими советниками, включая Майка Донилона и Стива Рикетти. В середине июля 2024 года результаты опросов указали на серьёзные проблемы: Байден уступал Трампу в шести колеблющихся штатах, а также в традиционно демократических Вирджинии и Нью-Мексико. Эти данные стали решающими, и команда Байдена сосредоточилась на поддержке Харрис, чтобы сохранить позиции партии.