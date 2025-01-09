Команда Дональда Трампа, готовящегося вступить в должность президента США, рассматривает возможность заключения масштабного соглашения с Россией. Переговоры по ключевым вопросам безопасности и международной политики, по словам источников, будут возможны только после инаугурации нового президента.

Смена администрации в Вашингтоне явно оживила обсуждения по поводу возможной сделки в сфере безопасности. Соратники Дональда Трампа, готовящегося к инаугурации 20 января, осторожно намекают: мол, поговорить с Москвой можно, но после вступления нового президента в должность.

В окружении Трампа заявляют: приход новой команды в Белый дом открывает окно для переговоров. Правда, что именно будут обсуждать и кто возглавит американскую миссию в России, пока покрыто туманом.

Между тем запланированный визит спецпредставителя Трампа по Украине и России Кита Келлога на январь пришлось отложить. Причины не уточняются, да и дата новой поездки не назначена.

Трамп, находясь в своем клубе Мар-а-Лаго, заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. Но лишь после инаугурации. "Каждый день идут бои, гибнут люди — затягивать нельзя", — добавил он.

Путин, в свою очередь, еще в декабре выразил желание возобновить диалог. Он отметил, что не общался с Трампом четыре года, но открыт для встречи.

Украина остается яблоком раздора. Трамп утверждает, что хочет обсудить пути выхода из конфликта, при этом не забывая о своих предвыборных обещаниях. Киев, напротив, держит свою линию: ни шагу назад без выполнения ключевых условий, включая стремление в НАТО. Однако на парижской встрече Трамп дал понять, что идея вступления Украины в альянс ему не близка.

В конце 2021 года Россия направила США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности. Основные пункты: НАТО не расширяется на восток, военные базы в бывших союзных республиках не размещаются, оружие — под контроль.

Однако январские консультации 2022 года результата не дали. Вашингтон заявил, что требования Москвы идут вразрез с политикой "открытых дверей" НАТО.