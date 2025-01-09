Несмотря на это, страна сохраняет сотрудничество, продолжая обслуживать имеющееся вооружение и искать альтернативные пути для поставок через третьи страны.

Сербия оказалась перед выбором: из-за международных санкций пришлось пересмотреть некоторые договоренности с Россией на поставку вооружения. Но, как говорится, гибкость в сложных ситуациях – ключ к успеху. Обслуживание уже имеющегося арсенала продолжается, и, кажется, Белград нашел лазейки для маневра.

Часть контрактов в военной сфере с Россией расторгли, а кое-какие проекты заморозили на неопределенное время. Генерал Милан Мойсилович, глава Генштаба Сербии, заявил об этом в интервью «Вечерним новостям».

Генерал подчеркнул: несмотря на ограничения, Сербия выкрутилась – лицензированное производство российского оружия в третьих странах стало выходом. Это дало возможность и запчасти доставить, и техобслуживание организовать.

«Поставки нового оружия из России сейчас практически невозможны, – сказал он. – Но мы не складываем лапки. Ведем дипломатические переговоры и надеемся, что когда-нибудь международная обстановка изменится в нашу пользу».

Западные санкции больно ударили не только по военной кооперации, но и по другим важным отраслям торговли. Под угрозой оказались поставки энергоносителей, металлургической продукции и того же оружия.

Тем не менее, Россия остается ключевым партнером для Сербии. В 2022 году объем торговли между странами достиг $4,28 млрд – рекорд, между прочим. Но уже в 2023-м эта цифра пошла на спад: санкции затянули удавку на российских энергетических компаниях.

Эксперты Российского совета по международным делам полагают, что импорт из России будет только сокращаться, если санкционное давление продолжит расти.

Энергетика для Белграда – стратегическая тема. Вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия заинтересована в увеличении поставок газа из России.

Сейчас обсуждается продление контракта с «Газпромом». Правда, объемы газа, идущего через «Турецкий поток», весной 2024 года заметно сократились. Это добавляет головной боли сербским политикам.