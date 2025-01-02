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Суд наложил арест на имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии

Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии Павла Вешкина, подозреваемого в участии в хищении бюджетных средств во время пандемии COVID-19
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Головинский суд Москвы вынес решение об аресте имущества Павла Вешкина, полагая, что оно нажито незаконным путем. Согласно материалам дела, опубликованным агентством ТАСС, арест коснулся не только личной собственности Вешкина, но и банковских счетов его супруги, а также недвижимости, оформленной на тещу.

Вешкин был задержан еще в январе, и ему предъявили обвинение в получении крупной взятки. Суд объяснил арест имущества тем, что оно якобы было приобретено на деньги, полученные преступным путем. Период ареста установлен до 9 марта.

На заседании суда Павел Вешкин требовал отмены обеспечительных мер в отношении собственности его жены и тещи. Он утверждал, что активы были приобретены законно и не имеют отношения к преступной деятельности.

Следствие подозревает, что Вешкин был вовлечен в организованную преступную группу, которая занималась хищением бюджетных средств, выделенных для борьбы с COVID-19. Согласно данным газеты «Коммерсантъ», в начале 2022 года, во время распространения штамма «омикрон», участники схемы обратились в Главное военно-медицинское управление Минобороны с предложением выделить средства на закупку оборудования и медикаментов. Эти деньги, как предполагается, были использованы для заключения контрактов с подконтрольными фирмами по завышенным ценам. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей.

По информации ТАСС, кроме Вешкина, в расследовании фигурируют еще несколько военнослужащих и гражданских лиц. На своей должности Вешкин занимался вопросами контрактной службы, что, по мнению следствия, дало ему доступ к организации схем. В случае признания его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги

covid-19 тасс военно-медицинская академия головинский суд москвы
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