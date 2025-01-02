Суд наложил арест на имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии
Головинский суд Москвы вынес решение об аресте имущества Павла Вешкина, полагая, что оно нажито незаконным путем. Согласно материалам дела, опубликованным агентством ТАСС, арест коснулся не только личной собственности Вешкина, но и банковских счетов его супруги, а также недвижимости, оформленной на тещу.
Вешкин был задержан еще в январе, и ему предъявили обвинение в получении крупной взятки. Суд объяснил арест имущества тем, что оно якобы было приобретено на деньги, полученные преступным путем. Период ареста установлен до 9 марта.
На заседании суда Павел Вешкин требовал отмены обеспечительных мер в отношении собственности его жены и тещи. Он утверждал, что активы были приобретены законно и не имеют отношения к преступной деятельности.
Следствие подозревает, что Вешкин был вовлечен в организованную преступную группу, которая занималась хищением бюджетных средств, выделенных для борьбы с COVID-19. Согласно данным газеты «Коммерсантъ», в начале 2022 года, во время распространения штамма «омикрон», участники схемы обратились в Главное военно-медицинское управление Минобороны с предложением выделить средства на закупку оборудования и медикаментов. Эти деньги, как предполагается, были использованы для заключения контрактов с подконтрольными фирмами по завышенным ценам. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей.
По информации ТАСС, кроме Вешкина, в расследовании фигурируют еще несколько военнослужащих и гражданских лиц. На своей должности Вешкин занимался вопросами контрактной службы, что, по мнению следствия, дало ему доступ к организации схем. В случае признания его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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