Головинский суд Москвы вынес решение об аресте имущества Павла Вешкина, полагая, что оно нажито незаконным путем. Согласно материалам дела, опубликованным агентством ТАСС, арест коснулся не только личной собственности Вешкина, но и банковских счетов его супруги, а также недвижимости, оформленной на тещу.

Вешкин был задержан еще в январе, и ему предъявили обвинение в получении крупной взятки. Суд объяснил арест имущества тем, что оно якобы было приобретено на деньги, полученные преступным путем. Период ареста установлен до 9 марта.

На заседании суда Павел Вешкин требовал отмены обеспечительных мер в отношении собственности его жены и тещи. Он утверждал, что активы были приобретены законно и не имеют отношения к преступной деятельности.

Следствие подозревает, что Вешкин был вовлечен в организованную преступную группу, которая занималась хищением бюджетных средств, выделенных для борьбы с COVID-19. Согласно данным газеты «Коммерсантъ», в начале 2022 года, во время распространения штамма «омикрон», участники схемы обратились в Главное военно-медицинское управление Минобороны с предложением выделить средства на закупку оборудования и медикаментов. Эти деньги, как предполагается, были использованы для заключения контрактов с подконтрольными фирмами по завышенным ценам. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей.

По информации ТАСС, кроме Вешкина, в расследовании фигурируют еще несколько военнослужащих и гражданских лиц. На своей должности Вешкин занимался вопросами контрактной службы, что, по мнению следствия, дало ему доступ к организации схем. В случае признания его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.