Трагедия в Южной Корее - самолет Jeju Air не смог совершить посадку, что привело к катастрофе с десятками погибших. Очевидцы говорят о взрывах и пожаре перед падением.

Катастрофа в аэропорту Муан, что в Южной Корее, унесла десятки жизней и оставила множество вопросов. Что случилось? Почему? Самолет Jeju Air, рейс 7C2216 из Бангкока, не смог завершить посадку. Итог — трагедия.

Люди, случайно оказавшиеся рядом, рассказывают: перед падением самолета они заметили пламя и слышали взрывы. Ю Чжэ Ён, 41 год, был неподалеку. Он видел, как загорелся правый двигатель. «Как только услышал громкий хлопок, понял — беды не миновать», — говорит он.

Другой свидетель, находившийся в четырёх километрах от аэропорта, увидел, как самолет шел на снижение. Поначалу это казалось обычной посадкой, но вспышка, грохот и черный дым быстро убедили его в обратном.

Семидесятилетний Ким Ён Чхоль вспоминает: самолет пытался сесть, сделал круг над аэродромом, но затем разбился. «Перед этим слышно было жуткое скрежетание, а в небо поднимались клубы черного дыма», — делится он.

Первая версия следствия: повреждение шасси из-за столкновения с птицами. Но это пока лишь гипотеза, итогов расследования нет.

На борту самолета находились 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Yonhap передает: при ударе о бетонное заграждение самолет взорвался и загорелся. Из 181 человека выжили только две женщины — пассажирка и бортпроводница. Пожарные подтвердили смерть 85 человек, остальные пока числятся пропавшими.

Самолет сгорел практически дотла. Спасатели потушили огонь, но разрушения оказались катастрофическими.