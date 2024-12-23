Бывший полковник МВД Михаил Смирнов признался в убийстве Игоря Малькина, директора Балтийского судомеханического завода, погибшего в 1998 году. Трагедия произошла из-за взрыва, устроенного дистанционно — бомбу заложили под машину.

Смирнов, который раньше возглавлял отдел по борьбе с коррупцией, уже фигурировал в деле об убийстве журналиста Максима Максимова. На допросе он рассказал, что в день убийства Малькина три человека, притворившись сотрудниками милиции, остановили автомобиль директора завода.

На дороге, ведущей к Турухтанным островам, преступники остановили машину. Пока пассажиров отвлекали, под сиденье водителя спрятали взрывное устройство. Автомобиль продолжил движение, и тогда бомба сработала. Малькин погиб на месте, а вместе с ним пострадали его заместитель Владимир Сериков и водитель Михаил Петухов.

Следствие по этому делу тянулось с 1998 года, и только в 2024 удалось задержать ключевых подозреваемых, включая организатора и одного из исполнителей.

Кроме того, Смирнов сознался в убийстве журналиста Максима Максимова, который пропал без вести в 2004 году. Максимов, работавший в «Фонтанке», писал о коррупции в правоохранительных органах. Именно его расследования привели к трагедии.

Смирнов рассказал, что узнал о подготовке новой статьи Максимова и решил устранить журналиста.