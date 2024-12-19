В Керченском проливе два нефтетанкера столкнулись с катастрофой во время шторма. Один из них затонул, другой сел на мель. Разлив мазута вызвал экологическое бедствие, а экипаж понёс потери — погиб молодой матрос. Следственный комитет выдвинул обвинения капитанам обоих судов за нарушение правил безопасности. Ведётся расследование причин трагедии, включая технические осмотры судов и действия экипажей.

Капитаны двух нефтетанкеров оказались под серьёзными обвинениями после катастрофы в Керченском проливе. Следственный комитет России инкриминирует им нарушение правил морской безопасности, что привело к экологической трагедии и гибели человека.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» попали в беду во время шторма 15 декабря. На борту было 9,2 тысячи тонн мазута. Один танкер затонул в Чёрном море, другой сел на мель, получив серьёзные повреждения в носовой части. Разлив мазута обернулся экологическим бедствием.

Экипаж из 27 человек смог эвакуироваться, но не все: погиб 23-летний вахтенный матрос с «Волгонефти-212». Остальные члены экипажа спасены.

Капитана судна, где произошла гибель члена экипажа, обвиняют по статье 263 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Второму капитану, чьё судно обошлось без жертв, предъявлено менее суровое обвинение — с лишением свободы до двух лет.

Следователи опросили свидетелей, изъяли судовые документы, обыскали маршруты и назначили несколько экспертиз, в том числе экологическую и техническую. Планируется обследовать место крушения, когда погода улучшится. Также собираются поднять обломки танкеров, чтобы досконально изучить причины аварии и её последствия для природы.

Версии такие: либо экипажи ошиблись с навигацией в шторм, либо танкеры получили критические повреждения от нагрузки. Параллельно проверяют компании, которые обслуживали суда. В их офисах тоже прошли обыски.